أفغاني يطلب المساعدة من الشرطة الهندية بسبب "طوله الفارع"!

عانى مشجع كريكيت أفغاني، قبيل مباراة بين فريقي بلاده وجزر الهند الغربية، من أجل العثور على مكان للسكن في مدينة "لاكناو" الهندية بسبب "طوله الفارع".
واضطر المشجع "شير خان"، والذي يبلغ طوله 250 سنتيمترا، إلى طلب المساعدة من الشرطة الهندية، بعد أن رفضت العديد من الفنادق استضافته، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الافغانية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن شرطة مدينة "لاكناو" الهندية اصطحبت "شيرخان" إلى فندق في منطقة تُدعى "ناكا"، حيث أمضى الليلة التي سبقت إقامة المباراة التي لعبتها بلاده الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني).
وقال صاحب الفندق أن حوالي 200 شخص تجمعوا بالقرب من الفندق من أجل رؤية مشجع الكريكيت المثير للاهتمام بسبب طوله الفارع.
واصطحبت قوات الشرطة الرجل الأفغاني باليوم التالي للإستاد لمشاهدة مباراة الكريكيت، وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
د.ب/ هـ.د (د ب أ)
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
قد يكون الطيران أكثر متعة! يحتفل سائق الفورميلا وان دانييل ريكاردو بفوزه بسباق موناكو برمي نفسه في الماء بهذه الطريقة.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
هنا يكسر مات آدمز من فريق واشنطن ناشونال مضربه في الشوط السابع من مباراة البيسبول ضد سان دييغو بادريس في بتكو بارك.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
حارسة مرمى نادي أولمبيك ليون، سارة بوحدي، وبينما تنتظر الكرة، تتلقى صفعة من سارا غونارسدوتي في نهائي دوري أبطال أوروبا. ليون فاز 4-1 في الوقت الإضافي.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
يستلقي ستيف كاري من فريق غولدن ستايت ووريورز على الأرض في الربع الثالث من المباراة الثالثة من التصفيات النهائية لبطولة الدوري الأميركي للمحترفين أمام فريق هيوستن روكتس.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
بعد أن علق لاعب الهوكي كونور مورفي، يحاول زميله إخراجه. الحدث وقع خلال بطولة العالم للهوكي في هيرنينغ، بالدنمارك.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
يركب المتسابقون دراجاتهم خلال المرحلة الخامسة من الدورة الثالثة عشرة من سباق دراجات تيتان ديزرت في المغرب. ربما أن الجمهور الوحيد هناك المتمثل في راعي الجمال وقطيعه، يتساءل حول صحة هؤلاء المتسابقين العقلية.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
هكذا كانت رد فعل إنيكا ماكفيرسون من الولايات المتحدة خلال مسابقة الوثب العالي للسيدات في إحدى بطولات ألعاب القوى.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
خلال عامين ونصف كمدرب لريال مدريد، فاز زين الدين زيدان بدوري الأبطال لثلاث سنوات متتالية. قد يكون خوفه من عدم تحقيق الفوز بالمرتبة الرابعة، دفع زيزو، الذي حقق نجاحاً عالمياً كلاعب مع فرنسا، إلى الاستقالة من تدريب ريال مدريد بينما كان يتصدر القمم.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
ارتكب حارس مرمى ليفربول لوريس كاريوس خطأين فادحين في مباراة فريقه ضد ريال مدريد، الذي كلف فريقه غالياً في نهائي دوري أبطال أوروبا. دخل كاريوس في نوبة بكاء مريرة، ثم توجه بتقديم الاعتذار لجماهير ليفربول.
-
من الملاعب ـ صور فريدة ومواقف طريفة
يود روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني مغادرة فريقه البافاري، غير أن موقف إدارة الفريق من رغبته ليس واضحاً حتى الآن. شوك بينفولد/ ريم ضوا.