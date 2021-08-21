أفغانية تلد في طائرة عسكرية أمريكية خلال إجلائها إلى ألمانيا

أنجبت امرأة أفغانية مولودة في طائرة عسكرية أمريكية فيما كانت متوجّهة إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا، كما أعلنت القيادة الجوية المتنقلة للقوات المسلحة الأمريكية على تويتر.



وفي خضم الرحلة السبت (21 آب/أغسطس) من قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط متجهة إلى ألمانيا، بدأت المرأة الحامل تشعر بانقباضات و"مضاعفات" بحسب التغريدة. وقرر قائد الطائرة "خفض الارتفاع لزيادة الضغط في الطائرة، الأمر الذي سمح (...) بإنقاذ حياة الأم" كما أضافت القيادة.

وبعد الهبوط في رامشتاين مباشرة، ساعد الجيش الأمريكي المرأة الأفغانية في عملية التوليد في الطائرة، حيث وضعت السيدة مولودة في مخزن البضائع بالطائرة، قبل أن تنقل مع مولودتها إلى مستشفى قريب. وبحسب التغريدة، فإن الوالدة والطفلة "بصحة جيدة". وأظهرت صور نشرها الجيش الأمريكي الوالدة مستلقية على نقالة في قاعدة رامشتاين في جنوب غرب ألمانيا.



وبعد أسبوع من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، ما زال آلاف الأشخاص يحاولون الفرار من بلادهم معرضين حياتهم للخطر فيما تستمر عمليات إجلاء تقوم بها دول أجنبية في ظل ظروف بالغة الخطورة.

ومنذ 14 آب/أغسطس، قامت الولايات المتحدة بإجلاء حوالى 17 ألف شخص، من بينهم 2500 أمريكي. وحصلت الولايات المتحدة على الضوء الأخضر من برلين لنقل بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ألمانيا حيث لديها قواعد عدة. وهبط حوالى 1150 شخصاً السبت في قاعدة رامشتاين من حيث سيغادرون إلى الولايات المتحدة في غضون "أيام قليلة"، كما ذكرت ناطقة باسم قاعدة الجيش الأمريكي.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)