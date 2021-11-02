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أفغانستان: متابعة العمل الإعلامي بشجاعة

منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان تدهور وضع العديد من النساء هناك . وغادر العديد من الصحفيات البلاد. في حلقة هذا الاسبوع التقت مراسلة دي دبليو نيك كونولي بمذيعة شجاعة لا تزال تعمل في إحدى إذاعات كابول .