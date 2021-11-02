أفغانستان: متابعة العمل الإعلامي بشجاعة

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منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان تدهور وضع العديد من النساء هناك . وغادر العديد من الصحفيات البلاد. في حلقة هذا الاسبوع التقت مراسلة دي دبليو نيك كونولي بمذيعة شجاعة لا تزال تعمل في إحدى إذاعات كابول .
بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟
لأول يظهر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده للعلن، وذلك في تجمع بمدرسة قرآنية في قندهار. وكانت العديد من الشائعات قد حامت حول مصيره بين ما اعتبره مقتولاً، وآخرون رجحوا اختباءه في باكستان.
قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
دعت الدوحة حركة طالبان إلى توفير "ممر آمن" للراغبين بمغادرة أفغانستان، كما حثتها على احترام حقوق المرأة. يأتي ذلك في وقت قررت فيه هولندا نقل سفارتها في كابول إلى الدوحة.
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