 أفغانستان: متابعة العمل الإعلامي بشجاعة | مراسلون حول العالم | DW | 29.10.2021

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مراسلون حول العالم

أفغانستان: متابعة العمل الإعلامي بشجاعة

منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان تدهور وضع العديد من النساء هناك . وغادر العديد من الصحفيات البلاد. في حلقة هذا الاسبوع التقت مراسلة دي دبليو نيك كونولي بمذيعة شجاعة لا تزال تعمل في إحدى إذاعات كابول .

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