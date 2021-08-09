أفغانستان ـ 244 ألف نازح و1000 قتيل ومصاب بسبب المعارك الأخيرة

ذكرت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين التاسع من أغسطس / آب 2021) أن عدد النازحين داخل أفغانستان في ارتفاع مطرد منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي في أيار/ مايو الماضي إذ بلغ ما لا يقل عن 244 ألف شخص، وذلك بعد شن مسلحو حركة طالبان عدة هجمات ضد الحكومة، بزيادة بواقع 321 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن معظم المواطنين يفرون من مناطق بشمال شرق وشرق أفغانستان. ويفتقر جميعهم تقريبا لأماكن الإيواء الملائمة وإمكانية الحصول على الرعاية الطبية والطعام الكافي. وقد فر الكثير منهم في البداية في المناطق الريفية بسبب القتال، سعيا للجوء في عواصم الأقاليم، مع ذلك، تحول القتال خلال الأسابيع الأخيرة إلى المناطق الحضرية مع تقدم حركة طالبان في الكثير من المدن الأكبر بأفغانستان.

من جانبه قال منسق شؤون الاغاثة الطارئة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم إن أكثر من ألف شخص قتلوا أو أصيبوا بسبب الهجمات في أقاليم هلمند وقندهار وهرات بأفغانستان خلال شهر تموز/يوليو فقط. وأعرب في بيان عن " قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في أفغانستان" في

الوقت الذي تستولى فيه حركة طالبان على المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن هامة، من القوات الحكومية، وفي ظل انسحاب القوات الأمريكية

وحلفائها. وأعرب جريفيث عن دعمه لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. كما طالب بتوفير الأمن وحرية الحركة لمنظمات الاغاثة .

طالبان تزحف على عواصم الأقاليم

وسيطرت حركة طالبان خلال الأيام القليلة الماضية فقط على ست عواصم أقاليم، بصورة أساسية في شمال البلاد، آخرها مدينة إيبك (اليوم الاثنين)، وهي سادس عاصمة ولاية تقع في قبضتهم خلال أربعة أيام، بحسب مصدر محلي. وقال صفة الله سامنغاني نائب حاكم ولاية سامنغان وعاصمتها ايبك إن "طالبان استولت على مدينة ايبك وتسيطر عليها بشكل كامل". وأضاف أن في الليلة الماضية استسلم أحد الوجهاء لطالبان "والاثنين طلب بعض الوجهاء من الحاكم سحب قواته من المدينة حتى تنجو من القتال وهو ما قبله به".

أما قندوز، فهي سادس أكبر مدينة في أفغانستان، فسقطت في أيدي المسلحين أمس الأحد. ومع استمرار تقدم حركة طالبان، من المتوقع ارتفاع عدد النازحين داخليا. ويدور في الوقت الحالي قتال عنيف بين القوات الحكومية وقوات طالبان حول عواصم أقاليم هلمند وقندهار وهيرات وباداخشان.

وكانت محاولات إجراء مباحثات سلام بين الجانبين التي أجريت في قطر العام الماضي قد أحرزت تقدما طفيفا، وتوقفت الآن حيث يستعد الطرفان للحرب. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن القوات الأمريكية سوف تنهى مهمتها العسكرية المستمرة منذ 20 عاما في أفغانستان بحلول نهاية آب / أغسطس الجاري، في حين أنهى حلف الناتو مهمته في البلاد بالفعل.

مشاهدة الفيديو 01:25 شارك طالبان تجتاح ثلاث عاصمة إقليمية أفغانية في يوم واحد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yjEX طالبان تسيطر على ثلاث عواصم إقليمية بشمال أفغانستان

طالبان تقتل مدير محطة إذاعية وتخطف صحفيا

ميدانيا، قال مسؤولون بأجهزة الحكم المحلي اليوم إن مسلحين يشتبه أنهم من مقاتلي حركة طالبان قتلوا مدير محطة إذاعية أفغانية في كابول واختطفوا صحفيا في إقليم هلمند الجنوبي، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة طويلة في الهجمات التي تستهدف العاملين في حقل الإعلام. وأطلق المسلحون النار على توفان عمر مدير محطة باكتيا غاج وأحد العاملين في منظمة (إن.أيه.آي) الحقوقية التي تدعم استقلال وسائل الإعلام في أفغانستان، في العاصمة يوم الأحد. وقال رئيس المنظمة الحقوقية مجيب خلوتجار إن عمر كان ليبراليا. وذكر مسؤولون في كابول أنهم يشتبهون أن طالبان وراء الهجوم.

وفي الشهر الماضي قال تقرير للمنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 30 صحفيا وإعلاميا قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا للخطف على أيدي جماعات متشددة في أفغانستان هذا العام. وفي إقليم هلمند الجنوبي قال مسؤولون إن مسلحين من طالبان خطفوا الصحفي المحلي نعمة الله همت من بيته في لشكركاه عاصمة الإقليم يوم الأحد. وقال متحدث باسم طالبان لرويترز إنه ليس لديه معلومات عن أي من الحادثين.

وكان ائتلاف من المؤسسات الإخبارية الأفغانية بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادات مجلس النواب يحثهم فيها على منح تأشيرات هجرة خاصة للصحفيين الأفغان ومساعديهم. وقال منسق شؤون الاغاثة الطارئة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم إن أكثر من ألف شخص قتلوا أو أصيبوا بسبب الهجمات في أقاليم هلمند وقندهار وهرات بأفغانستان خلال شهر تموز/ يوليو فقط. وأعرب في بيان عن "قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في أفغانستان".

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب نجحت العملية، وماذا بعد؟ فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب بيع الممتلكات للعلاج في الخارج الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب التدريب لقلّة مُختارة هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب الأمل بعد التفكير في الانتحار أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب وحيدون في مواصلة العيش القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب ظروف تفوق طاقة أفغانستان بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.



"الخضر" يدعو برلين لوقف الترحيل لأفغانستان

في سياق متصل، أكد حزب الخضر الألماني المعارض مطلبه بوقف ترحيل لاجئين مرفوضين إلى أفغانستان في ظل استمرار حركة طالبان الإسلامية المتطرفة السيطرة على مناطق هناك. وقال الخبير في سياسة الشؤون الخارجية بالحزب، أوميد نوريبور، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سقوط أولى عواصم الأقاليم يبين أن أفغانستان ليست آمنة، وبالتالي لا يمكن أن تكون وجهة لعمليات ترحيل"، مضيفا أنه يتعين على رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، رؤية ذلك أيضا.

واستولى الإسلاميون على قندوز وأربع عواصم إقليمية أخرى عقب اشتباكات مع القوات الحكومية مطلع هذا الأسبوع. وقال نوريبور "تصرفات طالبان تحوّل خطاب الحكومة الألمانية القائل بأن الجهاديين مستعدون لإجراء محادثات سلام إلى عبث"، مضيفا أنها أيضا مسألة وقت قبل أن تنطلق عمليات لتنظيم القاعدة وما شابهها من أفغانستان مرة أخرى، وقال: "يتعين على الحكومة الألمانية الآن أن تسعى بشكل عاجل لإجراء محادثات مع الحكومة في كابول ومناقشة كيف يمكن للغرب أن يستمر في العمل ضد انهيار كل ما تم تحقيقه في أفغانستان".

ح.ز/ ج.ع.م (رويترز / د.ب.أ / أ.ف.ب)