أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في انفجار استهدف مسجدا شيعيا

قُتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب 32 آخرون في انفجار وقع داخل مسجد في مدينة "مزار الشريف" بشمال أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤولو صحة محليون اليوم الخميس (21 أبريل/ نيسان 2022).

وقال المدير الإقليمي لإدارة الصحة في إقليم بلخ، الدكتور نجيب الله تاوانا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك ستة مصابين حالتهم حرجة. وأوضح تاوانا أن جميع ضحايا الانفجار هم من المصلين في المسجد، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال مسؤول محلي من طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانفجار استهدف مسجدا للشيعة في وسط المدينة أثناء أداء الصلاة. ويُعتقد أن المسجد، الذي يحمل اسم "ساي دوكان"، هو أكبر وأقدم مسجد شيعي في المدينة. وأضاف المسؤول أن نوع الانفجار لم يتضح على الفور.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المسؤولية عن التفجير وقال التنظيم في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام إن عناصره تمكنوا من "إدخال حقيبة مفخخة" داخل المسجد وقد جرى تفجيرها بعد اكتظاظه. وأسفر التفجير أيضاً وفق متحدث باسم ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف عن إصابة 15 شخصاً آخرين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى من مسجد "ساي دوكان" في مزار الشريف. وأظهرت الصور، التي تعذّر في الحال التحقّق من صحّتها، أرض المسجد وقد تناثر الزجاج في أرجائها.

وهذا ثاني تفجير يستهدف أقليّة الهزارة الشيعية في أفغانستان هذا الأسبوع. والثلاثاء قتل ستة أشخاص في انفجار عبوّتين منزليتي الصنع استهدفتا بفارق زمني ضئيل مدرسة للبنين في دشت برشي، الحيّ الواقع غرب العاصمة. ويقيم في دشت برشي عدد كبير من أفراد أقلية الهزارة المهمّشة منذ قرون والمضطهدة في البلد ذي الأغلبية السنّية. وشهد هذا الحيّ في السنوات الأخيرة، ولا سيّما منذ سيطرت طالبان على البلاد، هجمات عدّة تبنّاها "داعش" الذي يكفّر الهزارة.

مشاهدة الفيديو 02:08 أقلية الهزارة الشيعية قلقة من سيطرة طالبان على أفغانستان

تفجيرات في أماكن أخرى

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون محليون من طالبان وقوع انفجارات في ثلاثة أقاليم أفغانية أخرى أيضا. ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في انفجار استهدف سيارة تابعة لطالبان في منطقة خوجياني بإقليم نانجارهار في شرق البلاد.

ووقع انفجار آخر في منطقة "سار الدورة" بمدينة قندوز في الشمال. وأفادت تقارير بأن الهدف من وراء الانفجار كان حافلة صغيرة تقل موظفين حكوميين. وقال متحدث باسم شرطة كابول إن طفلين أصيبا في انفجار قنبلة على جانب طريق بالمنطقة الشرطية الخامسة في المدينة.

وفيما تبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي استهدف المسجد في مزار الشريف، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن باقي الهجمات.

وتحسّن الوضع الأمني في أفغانستان بشكل كبير منذ استعادت حركة طالبان السلطة في أغسطس/ آب مع انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد بعد حرب استمرّت عشرين سنة. لكنّ البلاد ما زالت تشهد هجمات يعلن أحياناً تنظيم "ولاية خراسان"، فرع "داعش" في المنطقة، مسؤوليته عنها.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)