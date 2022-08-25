 أفغانستان: طالبان تحرم الفتيات من التعليم | مراسلون حول العالم | DW | 27.08.2022

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مراسلون حول العالم

أفغانستان: طالبان تحرم الفتيات من التعليم

تقيّد حركة طالبان الإسلاموية في أفغانستان حقوق المرأة بشكل منهجي. وعادة ما يتم تعليم الفتيات حتى الصف السادس فقط. ومستقبلهن هو أن يبقيْن في المنزل بدلًا من الدراسة والعمل‫.‬‬

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