أفغانستان: طالبان تحرم الفتيات من التعليم

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تقيّد حركة طالبان الإسلاموية في أفغانستان حقوق المرأة بشكل منهجي. وعادة ما يتم تعليم الفتيات حتى الصف السادس فقط. ومستقبلهن هو أن يبقيْن في المنزل بدلًا من الدراسة والعمل.
رغم التضييق، تظاهرت نساء أفغانيات مطالبات باسترجاع حقوقهن التي سلبتها طالبان بعد عودتها للحكم. لكن عناصر من الحركة فرقت المظاهرة بالقوة. وأظهرت فيديوهات وصور على وسائل التواصل لقوات طالبان وهي تطارد النساء وتعتدي عليهن.
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.
هل أشاح العالم بوجهه عن أفغانستان؟ قبل عام، سيطرت طالبان على زمام الأمور، البلاد التي مزقتها الحروب. فماذا تغير فيها منذ استيلاء طالبان على السلطة؟ وما هي التحديات خاصة في ظل تضاؤل الاهتمام الدولي بأزمات أفغانستان؟
تظاهر مئات اللاجئين الأفغان في الإمارات بعد مرور عام على إجلائهم من بلادهم اعتراضاً على ما وصفوه ببطء عملية إعادة توطينهم في بلاد أخرى، فيما تقول الإمارات إنها ملتزمة بضمان أن يعيش اللاجئون بأمان وأمن وكرامة.
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