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أفغانستان: حاجة ماسة لطبيبات

في أفغانستان بذلت حركة طالبان، منذ توليها السلطة العام الماضي، كل ما بوسعها لتقييد حقوق الفتيات والنساء. فمنعتهن من مغادرة المنزل دون مرافقة أولياء أمورهنّ، وحرمتهن من التعليم والعمل. لكن هناك استثناءات، كحالة الطبيبة مالالاي فائزي.