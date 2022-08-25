أفغانستان: حاجة ماسة لطبيبات

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في أفغانستان بذلت حركة طالبان، منذ توليها السلطة العام الماضي، كل ما بوسعها لتقييد حقوق الفتيات والنساء. فمنعتهن من مغادرة المنزل دون مرافقة أولياء أمورهنّ، وحرمتهن من التعليم والعمل. لكن هناك استثناءات، كحالة الطبيبة مالالاي فائزي.
قالت سلطات طالبان إن انفجاراً وقع خارج مسجد بمدينة هرات غربي البلاد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأن من بين من قتلوا رجل الدين المعروف مجيب الرحمن أنصاري المؤيد لطالبان. ولم تعلن أي جهة إلى الآن مسؤوليتها عن التفجير.
هل أشاح العالم بوجهه عن أفغانستان؟ قبل عام، سيطرت طالبان على زمام الأمور، البلاد التي مزقتها الحروب. فماذا تغير فيها منذ استيلاء طالبان على السلطة؟ وما هي التحديات خاصة في ظل تضاؤل الاهتمام الدولي بأزمات أفغانستان؟
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.
في منتصف أغسطس 2021، انسحبت قوات الناتو من أفغانستان ودخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي. آنذاك قدم سياسيون ألمان وعودا كثيرة للموظفين المحليين الذين عملوا في خدمة الحكومة والمنظمات الألمانية، فهل تم الوفاء بها؟ DW تتحقق!
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