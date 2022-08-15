أفغانستان: جوع يترافق مع حكم طالبان

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منذ استيلاء طالبان على الحكم والسكان يعانون من الجوع أكثر من أي وقت مضى. والأطفال هم أكثر المتضررين لما يعانون منه من سوء تغذية. تحذير: الصور قاسية.
لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار بالقرب من مسجد يقصده أعضاء من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية. ويقع المسجد على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة والتي كانت تضم العديد من السفارات.
هل أشاح العالم بوجهه عن أفغانستان؟ قبل عام، سيطرت طالبان على زمام الأمور، البلاد التي مزقتها الحروب. فماذا تغير فيها منذ استيلاء طالبان على السلطة؟ وما هي التحديات خاصة في ظل تضاؤل الاهتمام الدولي بأزمات أفغانستان؟
تظاهر مئات اللاجئين الأفغان في الإمارات بعد مرور عام على إجلائهم من بلادهم اعتراضاً على ما وصفوه ببطء عملية إعادة توطينهم في بلاد أخرى، فيما تقول الإمارات إنها ملتزمة بضمان أن يعيش اللاجئون بأمان وأمن وكرامة.
أعلنت الشرطة مقتل 21 شخصا في انفجار بمسجد في كابول أثناء الصلاة. ولم تتضح الجهة التي تقف خلف الهجوم الذي يأتي بعد أسبوع من هجوم على مدرسة قرآنية في كابول أسفر عن مقتل رجل دين ينتمي لطالبان.
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