 أفغانستان: جوع يترافق مع حكم طالبان | مراسلون حول العالم | DW | 24.09.2022

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مراسلون حول العالم

أفغانستان: جوع يترافق مع حكم طالبان

منذ استيلاء طالبان على الحكم والسكان يعانون من الجوع أكثر من أي وقت مضى. والأطفال هم أكثر المتضررين لما يعانون منه من سوء تغذية. تحذير: الصور قاسية.

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