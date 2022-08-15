أفغانستان: جوع يترافق مع حكم طالبان

عام على حكم طالبان .. ماذا تغير في أفغانستان؟

هل أشاح العالم بوجهه عن أفغانستان؟ قبل عام، سيطرت طالبان على زمام الأمور، البلاد التي مزقتها الحروب. فماذا تغير فيها منذ استيلاء طالبان على السلطة؟ وما هي التحديات خاصة في ظل تضاؤل الاهتمام الدولي بأزمات أفغانستان؟