أفغانستان تواجه خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة

نداء من طالبان إلى الكونغرس بالإفراج عن أصول البنك المركزي

في خطاب مفتوح إلى الكونغرس، وجهت الحكومة الأفغانية بقيادة حركة طالبان نداء إلى النواب الأمريكيين للمطالبة بالإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني، محذرة أن تفاقم الوضع من شأنه أن يفضي إلى هجرة جماعية ومآسي إنسانية.