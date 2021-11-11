 أفغانستان تواجه خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة | DW الأخبار | DW | 14.12.2021

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DW الأخبار

أفغانستان تواجه خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة

بعد مرور حوالي 100 على خروج القوات الأجنبية في أفغانستان، يعاني السكان من الفقر وسوء المعاملة. وتسببت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع نسبة البطالة وقلة مواد الغذاء. وضع يؤدي الأطفال ثمنه.

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