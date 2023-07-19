 أفغانستان: تظاهرة نسائية في كابول ضد إغلاق صالونات التجميل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2023

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أفغانستان: تظاهرة نسائية في كابول ضد إغلاق صالونات التجميل

أطلقت قوات الأمن النار في الهواء واستخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات الأفغانيات المتظاهرات في كابول، احتجاجاً على قرار سلطات طالبان إغلاق صالونات التجميل، في ما يشكّل قيداً إضافياً على حريّتهن.

صورة من الأرشيف لصالون تجميل تظهر في واجهته صور نسائية تعرضت للتخريب (20.08.2021).

كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمهلت الصالونات شهرا لإغلاق أبوابها، حتى يكون لديها الوقت الكافي لبيع مخزونها.

مختارات

فرقت قوات الأمن في العاصمة الأفغانية كابول مظاهرة نسائية، خرجت احتجاجا على إغلاق صالونات التجميل. ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021،  استبعدت حركة طالبان النساء من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامّة، ومنعتهن من دخول المتنزّهات والحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامّة، كما ألزمتهن تغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل.

ويتوقع أن يؤدي إغلاق صالونات التجميل، الوارد في مرسوم نُشر في نهاية حزيران/يونيو، إلى  زوال آلاف المحال التجارية التي تديرها نساء  غالباً ما لا تكون لأُسرهن مصادر دخل أخرى، في وقت تشكّل هذه الصالونات آخر فضاءات الحرية والتواصل الاجتماعي بالنسبة للأفغانيات.

وكُتب على لافتة رفعتها متظاهرات في شارع بوتشر في العاصمة، حيث  الكثير من صالونات التجميل، "لا تأخذوا منّي خبزي ومائي".

ونادراً ما تشهد أفغانستان تظاهرات وهي تفرق بالقوة عموما. لكنّ مراسل وكالة فرانس برس أشار إلى أنّ نحو خمسين امرأة شاركن في تظاهرة، الأربعاء (19 يوليو/تموز 2023)، الأمر الذي لفت انتباه الأجهزة الأمنية بسرعة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو شاركتها المتظاهرات مع الصحافة، سلطات إنفاذ القانون وهي تستخدم خراطيم إطفاء الحرائق لتفريقهن.

وقالت موظّفة في أحد الصالونات، اختارت وكالة فرانس برس عدم نشر اسمها لأسباب أمنية: "لقد نظّمنا هذه التظاهرة اليوم للمناقشة والتفاوُض". ولكنّها أضافت "لم يأتِ أحد للتحدّث إلينا والاستماع إلينا". وتابعت "لم يعيرونا اهتماماً وبعد لحظات قاموا بتفريقنا عبر إطلاق النار في الهواء واستخدام خراطيم المياه".

وندّدت  بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان  (مانوا) بكيفية التعامل مع التظاهرة. وقالت في تغريدة "المعلومات بشأن  القمع الذي مورس ضدّ تظاهرة سلمية للنساء  احتجاجاً على حظر صالونات التجميل - في ما يشكّل آخر إنكار لحقوق المرأة في أفغانستان - مقلقة للغاية". وأضافت "لدى الأفغانيين الحق في التعبير عن آرائهم من دون أن يواجهوا بالعنف. على سلطات الأمر الواقع احترام هذا الحق".

مظاهرة لنساء أفغانيات في كابول

من مظاهرة سابقة لنساء أفغانيات في كابول

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمهلت الصالونات شهرا لإغلاق أبوابها، حتى يكون لديها الوقت الكافي لبيع مخزونها. وبرّرت الوزارة هذا الإغلاق بالقول إنّ مبالغ باهظة تُنفق في الصالونات من أجل الأعراس، معتبرة أنّ ذلك يشكّل عبئاً ثقيلاً على الأُسر الفقيرة، وأنّ بعض ما يجري تقديمه لا يحترم الشريعة الإسلامية.

وقالت إنّ وضع الكثير من المساحيق على الوجه يمنع المرأة من الوضوء بشكل صحيح قبل الصلاة، مشيرة أيضاً إلى حظر الرموش الاصطناعية والضفائر.

وأفادت نسخة من المرسوم بأنّ القرار يستند "إلى تعليمات شفهية من المرشد الأعلى" في أفغانستان هبة الله أخوندزاده.

وانتشرت صالونات التجميل في كابول والمدن الأفغانية الكبرى خلال عشرين عاماً من احتلال القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، قبل عودة طالبان إلى السلطة.

وكانت تُعتبر أماكن آمنة للنساء كي يتمكّن من الالتقاء مع بعضهن بعضًا في غياب الرجال، كما أنّها مكّنت الكثير من النساء من ممارسة نشاط تجاري خاص بهن.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب)

  • فريق كرة قدم نسائي سابق مقره في العاصمة الأفغانية كابول. كلهن يرتدين البرقع وكل واحدة منهن تحمل كرة بيدها.

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    رفض الحظر بالصور

    استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، تبنت سلسلة من الإجراءات التي تقيد بشدة حرية النساء والفتيات. ومن هذه الإجراءات حظر ممارسة النساء للرياضة. لكن العديد من النساء لم يقبلن بذلك. قامت وكالة "أسوشيتد برس" بتصوير بعضهن مع معداتهن الرياضية، دون الكشف عن هوياتهن. في الصورة فريق كرة قدم نسائي سابق في العاصمة كابول.

  • أفغانية ترتدي البرقع وتحمل لوح تزلج في العاصمة الأفغانية كابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تهديد

    هذه المتزلجة الشابة ترتدي البرقع وتحمل لوح التزلج الخاص بها. لم تكتف طالبان بحظر ممارسة جميع الألعاب الرياضية على النساء والفتيات، بل ومنعتهن أيضًا من الوصول إلى المنتزهات وصالات الألعاب الرياضية. ووصل الأمر إلى تخويف النساء اللائي يواصلن ممارسة رياضاتهن، من خلال مكالمات هاتفية تهديدية.

  • أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة تحمل ميدالياتها وجوائزها

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    آخر بطولة منذ سيطرة طالبان

    نورا لاعبة ألعاب قتالية تبلغ من العمر 20 عامًا. تتذكر اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابول، لأنها كانت تشارك وقتها في بطولة بصالة ألعاب رياضية. عندما انتشر خبر وصول طالبان إلى ضواحي العاصمة بين الجمهور، هربت جميع النساء والفتيات من القاعة، كما تقول. وكانت تلك آخر بطولة لها حتى الآن.

  • ملاكمة أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    "كأنني ميتة"

    نورا مقاتلة مُكافِحة. فقد نشأت في جزء فقير من كابول، وبقيت دائمًا تقاتل وهي تواجه مصاعب الحياة. لكن عندما تعرضت هي وعائلتها للتهديد من قبل طالبان، اضطرت للمغادرة واختبأت لبضعة أسابيع في الولاية التي ينحدر منها والداها. تقول نورا لـ"أسوشيتد برس": "منذ عودة طالبان، أشعر وكأنني ميتة".

  • أفغانية ترتدي البرقع على دراجة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تقييد الحركة

    يتم تقييد حركة النساء والفتيات، مثل راكبة الدراجة في الصورة، بشكل منهجي من قبل طالبان. فما عدا منعهن من الالتحاق بالمدارس والجامعات، عليهن تغطية أجسادهن بالكامل في الأماكن العامة. كما تم تقييد عمل النساء خارج المنزل بشدة.

  • لاعبة كرة سلة ترتدي البرقع وتحمل كرة سلة في مكان عام بكابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    اللعب انتهى

    ممارسة كرة السلة أيضًا غير واردة بالنسبة لهذه الشابة في كابول. ورغم أن المتحدث باسم "اللجنة الأولمبية الوطنية" في عهد طالبان قد أعلن أنهم يخططون لإقامة منشآت رياضية جديدة لـ"تمكين النساء من ممارسة الرياضة مرة أخرى"، لكن لم يحدث شيء كهذا حتى الآن، ليبقى ذلك التصريح مثل تصريحات مشابهة بخصوص السماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس الإعدادية والثانوية. إعداد: فيليب بول/م.ع.ح


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