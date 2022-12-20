أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. وندّدت واشنطن بقرار بهذا القرار وحذّرت من تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.