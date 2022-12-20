أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع

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طالبان تمنع النساء الأفغانيات من الحضور إلى الجامعات. القرار تلقى إدانة دولية واسعة شملت الامم المتحدة. والولايات المتحدة تتعهد بمحاسبة طالبان على هذا القرار، بكل الطرق الممكنة.
فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.
قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. وندّدت واشنطن بقرار بهذا القرار وحذّرت من تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.
بعد منع النساء من دخول المتنزهات والحدائق العامة في العاصمة الأفغانية كابول، جاء الدور على الصالات الرياضية والحمامات العامة لتواصل بذلك طالبان تشديد الخناق على الأفغانيات.
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
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