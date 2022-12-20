 أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع | DW الأخبار | DW | 21.12.2022

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أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع

طالبان تمنع النساء الأفغانيات من الحضور إلى الجامعات. القرار تلقى إدانة دولية واسعة شملت الامم المتحدة. والولايات المتحدة تتعهد بمحاسبة طالبان على هذا القرار، بكل الطرق الممكنة.

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