أفغانستان: القلق على الموسيقى في عهد طالبان

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في تسعينيات القرن الماضي، حظرت طالبان الموسيقى تمامًا في أفغانستان. لذا تخشى المطربة التي تعيش في المنفى، غزال عنايت، على الموسيقى في بلدها وتشعر بالقلق على زملائها الأفغان.
خلال العقد المنصرم، تمكن جيل الشباب والشابات في أفغانستان من غزو مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لكن بعد سيطرة طالبان، اضطر مؤثرون ومؤثرات للاختفاء خوفا من "القمع الرقمي" الذي قد يطال حتى من هم/هن خارج أفغانستان.
أعلنت اليونان أنها لن تتعامل ببساطة مع احتمال حصول تصعيد في مسألة الهجرة واللاجئين. وتخشى اليونان وعدة دول أوروبة من تدفق كبير للاجئين بعد تولي طالبان السلطة. وتريد أثينا موقفا أوروبيا واضحا بشأن اللاجئين الأفغان.
وزير الخارجية التركية يصف رسائل حركة طالبان إلى الخارج والداخل بـ"الإيجابية"، مشددا أن بلاده ستواصل حوارها مع "جميع الأطراف". وطالبان تصدر "عفوا عاما عن كل موظفي الدولة" داعية إياهم إلى معاودة العمل.
بعد مغادرة آخر جندي أمريكي من أفغانستان في طائرة نقلت أيضا السفير الأمريكي من كابول أعلنت واشنطن تعليق العمليات بسفارتها بالعاصمة الأفغانية ومواصلتها من قطر، فيما احتفلت طالبان بـ "هزيمة شكلت "درسا للعالم" ولـ "الغزاة".
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول