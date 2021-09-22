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أفغانستان: القلق على الموسيقى في عهد طالبان

في تسعينيات القرن الماضي، حظرت طالبان الموسيقى تمامًا في أفغانستان. لذا تخشى المطربة التي تعيش في المنفى، غزال عنايت، على الموسيقى في بلدها وتشعر بالقلق على زملائها الأفغان.