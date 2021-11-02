أفغانستان : العيش في قبضة طالبان

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منذ وصول طالبان إلى السلطة، والاقتصاد الأفغاني منهار تماما، وقد فرضت البنوك قيودا على التداول النقدي، ما اضطر الكثيرون إلى بيع ما يملكونه من أجل البقاء على قيد الحياة.
قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟
استضاف وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني، وهو إرهابي دولي، أقارب انتحاريين، وقدم لهم مبالغ مالية ووعد بمنحهم قطعا من الأراضي. هذا في وقت حذر فيه صندوق النقد من أن انهيار الاقتصاد الأفغاني قد يفجر أزمة لاجئين.
لأول يظهر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده للعلن، وذلك في تجمع بمدرسة قرآنية في قندهار. وكانت العديد من الشائعات قد حامت حول مصيره بين ما اعتبره مقتولاً، وآخرون رجحوا اختباءه في باكستان.
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