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أفغانستان : العيش في قبضة طالبان

منذ وصول طالبان إلى السلطة، والاقتصاد الأفغاني منهار تماما، وقد فرضت البنوك قيودا على التداول النقدي، ما اضطر الكثيرون إلى بيع ما يملكونه من أجل البقاء على قيد الحياة.