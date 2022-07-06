 أفغانستان.. العديد من المتعاونين مع الجيش الألماني لقوا حتفهم بعد الانسحاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2022

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أفغانستان.. العديد من المتعاونين مع الجيش الألماني لقوا حتفهم بعد الانسحاب

أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية أقرت أن العشرات من المتعاونين مع الجيش الألماني وبقية الجيوش الغربية قبل انسحابها من أفغانستان لقوا حتفهم بعد أن تُركوا في دولة طالبان. وبعض الوفيات تثير التساؤلات.

الحكومة الاتحادية وعدت بقبول أكثر من 36 ألف شخص من العمال الأفغان المحليين والمتعاونين السابقين وغيرهم من المعرضين للخطر

الحكومة الاتحادية وعدت بقبول أكثر من 36 ألف شخص من العمال الأفغان المحليين والمتعاونين السابقين وغيرهم من المعرضين للخطر

ردت الحكومة الاتحادية على استجواب من عضوة اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاغ" كلارا بونغر، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نصه، بخصوص مصير المتعاونين مع الحكومات الغربية في  أفغانستان. وجاء فحوى الرد بأن العشرات منهم قد ماتوا هناك.

مختارات

أفرجت حركة طالبان عن مهندس أميركي مقابل إفراج الولايات المتحدة عن الزعيم الأفغاني القبلي بشير نورزاي الذي تربطه علاقة بالحركة والذي منحه الرئيس جو بايدن عفوا بعد إدانته بتهريب المخدرات وقضائة 17 عانا في السجن.

يحقق البرلمان الألماني "البوندستاغ" في أسباب فشل مهمة الجيش الألماني بأفغانستان وتمكن حركة طالبان المتطرفة من الاستيلاء على السلطة في البلاد. ويؤكد خبراء لـDW أن الأمر يتجاوز مجرد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.

في منتصف أغسطس 2021، انسحبت قوات الناتو من أفغانستان ودخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي. آنذاك قدم سياسيون ألمان وعودا كثيرة للموظفين المحليين الذين عملوا في خدمة الحكومة والمنظمات الألمانية، فهل تم الوفاء بها؟ DW تتحقق!

وكانت مجلة "شبيغل" قد نشرت تقريرا عن ذلك. وقالت المجلة إن أعدادا مختلفة من الوفيات ظهرت لأشخاص تم قبولهم في الوزارات الألمانية من قبل، بما في ذلك ستة في وزارة الخارجية الألمانية، و25 في وزارة الدفاع.

ومن بين هؤلاء العمال المحليين المتعاونين البالغ عددهم 25 توفى اثنا عشر شخصا ماتوا "لأسباب طبيعية" أو تعرضوا لحادث، كما توفي ستة في حوادث عنف.

ومع ذلك لا يوجد بحسب المجلة ما يشير إلى أن أيا منهم قُتل بسبب عمله في  القوة الألمانية  التي كانت متمركزة في أفغانستان. وأضافت أن سبب الوفاة في حالات أخرى غير واضح.

وبشكل عام - تقول المجلة - كانت الحكومة الاتحادية وعدت بقبول  أكثر من 36 ألف شخص من العمال الأفغان المحليين والمتعاونين  السابقين وغيرهم من المعرضين للخطر بشكل خاص في الأشهر الـ 15 الماضية، بما في ذلك أفراد أسرهم الذين حصلوا على ذلك الوعد.

وأكثر من ثلثي الأشخاص الذين تلقوا تعهدا من ألمانيا بقبولهم على اراضيها تمكنوا الآن من مغادرة أفغانستان - وتوجه معظمهم إلى باكستان.

وإحدى المشاكل التي ظهرت مع من بقوا هناك هي أن  طالبان  تطلب جواز سفر  للسماح بسفرهم، وهو ما لا يمتلكه كل من يريد مغادرة البلاد.

وقد أطلقت النائبة اليسارية بونغر على نتيجة هذا القرار "كارثة"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية السابقة فشلت فشلا ذريعا في إخراج المتعاونين من  أفغانستان  في الوقت المناسب، وهو أمر يستحق العقاب بحسب ما صرحت به لمجلة " شبيغل"، "كما لم تنجح الحكومة الجديدة في تأمين من تم قبولهم على الأقل".

كان  الجيش الألماني "بوندسفير"  قد سحب قواته من أفغانستان في نهاية حزيران/ يونيو 2021 بعد ما يقرب من 20 عاما من التواجد هناك.

وكانت قوات  طالبان  قد استولت على السلطة في العاصمة كابول منتصف آب/ أغسطس 2021 دون مقاومة كبيرة من القوات المسلحة الأفغانية.

ومنذ تموز/ يوليو الماضي اضطلعت لجنة تحقيق في البرلمان الألماني "بوندستاغ" بدراسة الأحداث في ذلك الوقت أيضا. ويتعلق عمل هذه اللجنة أيضا بمصير أفراد القوات المحلية التي كانت متعاونة مع الألمان، والتي ما تزال تنتظر المغادرة إلى ألمانيا.

خ.س/ع.غ (رويترز)

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  • Afghanistan | Taliban in Kabul

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  • Pakistan Chaman | Grenze zu Afghanistan: Grenzkontrollen

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  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

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  • Afghanistan | Mullah Baradar Akhund

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  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

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  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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