أفغانستان .. احتجاجات نسائية مستمرة من أجل الحق في التعليم

قتلى وجرحى بالعشرات في انفجار مسجد غربي أفغانستان

قالت سلطات طالبان إن انفجاراً وقع خارج مسجد بمدينة هرات غربي البلاد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأن من بين من قتلوا رجل الدين المعروف مجيب الرحمن أنصاري المؤيد لطالبان. ولم تعلن أي جهة إلى الآن مسؤوليتها عن التفجير.