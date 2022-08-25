 أفغانستان .. احتجاجات نسائية مستمرة من أجل الحق في التعليم | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

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أفغانستان .. احتجاجات نسائية مستمرة من أجل الحق في التعليم

في أفغانستان، تتزايد الاحتجاجات النسائية من أجل الحصول على الحقوق الأساسية وخاصة الحق في التعليم. وتأتي الاحتجاجات خاصة بعد اعتداء على مركز تعليمي في كابول.

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مهرجان أكتوبر 2022 06.10.2022

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