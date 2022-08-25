أفغانستان .. احتجاجات نسائية مستمرة من أجل الحق في التعليم

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في أفغانستان، تتزايد الاحتجاجات النسائية من أجل الحصول على الحقوق الأساسية وخاصة الحق في التعليم. وتأتي الاحتجاجات خاصة بعد اعتداء على مركز تعليمي في كابول.
قتل 19 شخصا في مركز تربوي في كابول أثناء استعداد الطلبة لامتحان الدخول إلى الجامعات. ولم تعلن أيّ جهة تبينها للعملية.
لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار بالقرب من مسجد يقصده أعضاء من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية. ويقع المسجد على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة والتي كانت تضم العديد من السفارات.
بعدما عرضت موسكو على إدارة طالبان خصما على متوسط أسعار السلع العالمية، وقعت الحركة الأفغانية اتفاقا مع روسيا لاستيراد البنزين والديزل والغاز والقمح في أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها الحركة منذ عودتها لحكم أفغانستان.
قالت سلطات طالبان إن انفجاراً وقع خارج مسجد بمدينة هرات غربي البلاد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأن من بين من قتلوا رجل الدين المعروف مجيب الرحمن أنصاري المؤيد لطالبان. ولم تعلن أي جهة إلى الآن مسؤوليتها عن التفجير.
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