 أفغانستان: أطفال يعانون من سوء التغذية | مراسلون حول العالم | DW | 25.02.2022

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مراسلون حول العالم

أفغانستان: أطفال يعانون من سوء التغذية

يعاني الأطفال على وجه الخصوص من المجاعة في أفغانستان، نتيجة الجفاف وانسحاب منظمات الإغاثة الدولية بعد استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

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