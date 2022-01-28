أفغانستان: أطفال يعانون من سوء التغذية

الأمم المتحدة تطلب تمويلاً إضافياً لأفغانستان وتحذر من "كارثة"

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بحاجة إلى جمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات أساسية وملحة لأفغانستان حتى نهاية العام، محذراً من أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار