 أفغانستان: مساعدة الأطفال الجرحى | مراسلون حول العالم | DW | 02.09.2022

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مراسلون حول العالم

أفغانستان: مساعدة الأطفال الجرحى

يحاول الأطباء الألمان إنقاذ الأطفال من أفغانستان، فبعد مرور عام على تولي طالبان السلطة في البلاد، فر العديد من الأطباء إلى الخارج، وأصبح البلد في حاجة ماسة إلى المساعدة الطبية‫.‬

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