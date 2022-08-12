أفغانستان: مساعدة الأطفال الجرحى

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يحاول الأطباء الألمان إنقاذ الأطفال من أفغانستان، فبعد مرور عام على تولي طالبان السلطة في البلاد، فر العديد من الأطباء إلى الخارج، وأصبح البلد في حاجة ماسة إلى المساعدة الطبية.
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.
قضى رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في صالة رياضية شرق هولندا، مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء. الواقعة المأساوية أعادت فتح النقاش في البلاد حول عمليات استقبال وإيواء طالبي اللجوء.
في منتصف أغسطس 2021، انسحبت قوات الناتو من أفغانستان ودخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي. آنذاك قدم سياسيون ألمان وعودا كثيرة للموظفين المحليين الذين عملوا في خدمة الحكومة والمنظمات الألمانية، فهل تم الوفاء بها؟ DW تتحقق!
بخلاف الأوكرانيين الذين يتم تيسير أمورهم القانونية، يواجه العديد من الطلاب الأجانب الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا "معضلة" الحصول على تصريح إقامة. ويعتبر الطلاب ذلك "تمييزًا"، لكن برلين تقول إن ذلك بسبب الشروط الأوروبية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول