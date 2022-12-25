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أفعانستان: البحث عن طبيبات

منذ عودتها إلى السلطة، تقوم طالبان بتقييد حقوق النساء في أفغانستان بشكل كبير. مراسلتنا ساندرا بيترسمان أمضت يوما في كابول مع طبيبة، هي من النساء القليلات اللاتي يعملن في البلاد.