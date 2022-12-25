أفعانستان: البحث عن طبيبات

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منذ عودتها إلى السلطة، تقوم طالبان بتقييد حقوق النساء في أفغانستان بشكل كبير.
مراسلتنا ساندرا بيترسمان أمضت يوما في كابول مع طبيبة، هي من النساء القليلات اللاتي يعملن في البلاد.
أطلق مؤتمر ألماني للوزيرات المعنيات بشؤون المرأة حملة من أجل حقوق المرأة في إيران، شاجباً أعمال العنف التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المتظاهرين والانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة وحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للمدنيين.
قررت وكالات أممية تعليق بعض البرامج في أفغانستان مؤقتاً في أعقاب الحظر الذي فرضته طالبان على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية. ويأتي ذلك في إطار الضغوط والإدانات الدولية لخطوة الحركة الأفغانية المتشددة.
أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.
حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة حركة طالبان على إلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم القرار مصاعب فصل الشتاء، بينما دعت وزيرة التنمية الألمانية إلى تجميد تقديم مساعدات لأفغانستان.
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