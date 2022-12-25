 أفعانستان: البحث عن طبيبات | مراسلون حول العالم | DW | 08.01.2023

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مراسلون حول العالم

أفعانستان: البحث عن طبيبات

منذ عودتها إلى السلطة، تقوم طالبان بتقييد حقوق النساء في أفغانستان بشكل كبير. مراسلتنا ساندرا بيترسمان أمضت يوما في كابول مع طبيبة، هي من النساء القليلات اللاتي يعملن في البلاد.

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22.12.2022, Afghanistan, Kabul: Afghanische Frauen skandieren Slogans während einer Demonstration gegen das kürzlich verhängte Universitätsverbot für Frauen. Am 20. Dezember hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Universitäten verbannt. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الأمم المتحدة تعلق بعض البرامج في أفغانستان بعد حظر عمل النساء 29.12.2022

قررت وكالات أممية تعليق بعض البرامج في أفغانستان مؤقتاً في أعقاب الحظر الذي فرضته طالبان على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية. ويأتي ذلك في إطار الضغوط والإدانات الدولية لخطوة الحركة الأفغانية المتشددة.

Afghanische Frauen nehmen an einer Demonstration gegen das kürzlich verhängte Universitätsverbot für Frauen teil. Am 20. Dezember hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Universitäten verbannt. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد التعليم.. طالبان تمنع عمل النساء في المنظمات المحلية والأجنبية 24.12.2022

أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.

Frauendemonstrationen in Afghanistan. 22.12.2023 Heute demonstrierten Frauen in Kabul wegen des Verbots der Bildung von Mädchen an Universitäten. Die Taliban unterdrückten diese Demonstration. Bilder: Eine der protestierenden Frauen (Privat)

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حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة حركة طالبان على إلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم القرار مصاعب فصل الشتاء، بينما دعت وزيرة التنمية الألمانية إلى تجميد تقديم مساعدات لأفغانستان.