 أفضل غذاء لي - التغذية الفردية | تقارير جديدة | DW | 16.10.2023

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تقارير جديدة

أفضل غذاء لي - التغذية الفردية

كل شخص مختلف وكل شخص يتفاعل مع الطعام بشكل مختلف. لا يهم ما إذا كان الأمر يتعلق بالكربوهيدرات أو الدهون أو البروتينات. فهل سيساعد تصميم نظام غذائي فردي على تخفيض الوزن؟

Mein Essen und ich - Personalisierte Ernährung

Mein Essen und ich - Personalisierte Ernährung

يقول باحثون إن التغذية المصممة حسب الشخص ستساعد في رفع الإنتاجية أيضا. لذلك عندما يتعلق الأمر بالأغذية المخصصة للأفراد فإن الاتجاه المستقبلي سيكون نحو التركيز على الفردية. يعمل علماء في جميع أنحاء العالم على تطوير صيغة دقيقة مصممة ومخصصة للفرد. هل يمكن أن يحدد اختبار الحمض النووي وتحليل الميكروبيوم النظام الغذائي المثالي لصحة كل فرد منا؟

 

Mein Essen und ich - Personalisierte Ernährung

يعرف الكثير من الناس أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى السمنة ويؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النمط 2. يقول البروفيسور كريستيان زينا، مدير معهد طب التغذية في مستشفى شليسفيغ هولشتاين الجامعي: "من غير المعروف أن المواد الغذائية المختلفة تؤدي لدى الناس بشكل متباين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم". ويضيف

"ليس من المنطقي تصنيف الطعام على أنه "صحي" أو "غير صحي". بدلاً من ذلك يجب تقسيم الأشخاص إلى فئات مختلفة لمعرفة ما المناسب لكل فرد بعينه."

Mein Essen und ich - Personalisierte Ernährung


تم وضع الأساس لأبحاث نظام التغذية الشخصية في إسرائيل حيث تم تطوير تطبيق خاص بالغذاء الفردي ويستخدمه أكثر من 70 ألف شخص لكن حماة المستهلكين وخبراء آخرون يقللون من أهمية ذلك لعدم وجود الأدلة الدامغة على نجاحه.

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:15 UTC
الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 11:15 UTC
الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 15:15 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:15 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:03 UTC

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