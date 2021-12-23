أفضل سن للإنجاب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في كثير من البلدان ارتفع متوسط عمر المرأة التي تنجب لأول مرة. فما هو تأثير سن الحمل على المرأة والطفل؟
اثبتت نتائج دراسة فعّالية لقاح ضد فيروس الورم الحليمي المسبب لسرطان عنق الرحم، والذي ينتقل عبر النشاط الجنسي. وهو ما قد يساهم في دعم الحملة التي تستهدف المراهقين سعياً إلى تلقيحهم ضد الفيروس في مرحلة عمرية مبكرة.
من المقرر أن يصبح الزعيم السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، فريدريش ميرتس، رئيسا جديدا للحزب المسيحي الديمقراطي، وذلك بعد أن حصل على الأغلبية المطلقة في استفتاء لأعضاء الحزب.
تتمتع الأم المالية والتوائم التسعة الذين أنجبتهم قبل شهر في المغرب بصحة جيدة لكنهم سيبقون تحت المراقبة الطبية خلال ما يقرب من شهرين، على ما أفاد مستشفى في الدار البيضاء شهد هذه العملية الاستثنائية.
بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول