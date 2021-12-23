أفضل سن للإنجاب

المغرب ـ الأمّ المالية وتوائمها التسعة بخير وتحت المراقبة

تتمتع الأم المالية والتوائم التسعة الذين أنجبتهم قبل شهر في المغرب بصحة جيدة لكنهم سيبقون تحت المراقبة الطبية خلال ما يقرب من شهرين، على ما أفاد مستشفى في الدار البيضاء شهد هذه العملية الاستثنائية.