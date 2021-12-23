 أفضل سن للإنجاب | صحتك بين يديك | DW | 23.12.2021

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صحتك بين يديك

أفضل سن للإنجاب

في كثير من البلدان ارتفع متوسط عمر المرأة التي تنجب لأول مرة. فما هو تأثير سن الحمل على المرأة والطفل؟

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