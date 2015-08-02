أفضل الوجهات السياحية العالمية في الشتاء

تايلاند

نظرا للإقبال الكبير على شاطئ مايا في جزيرة "كو في في" التايلاندية ، تم إغلاقه لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم إعادة فتحه أمام السياح مجدد. والآن يُسمح للسائحين بالعودة إلى هذا المكان الخلاب الذي أصبح يحظى بشهرة عالمية بسبب فيلم "The Beach". الذي صور فيه. وإلى جانب شاطئ مايا الشهير توجد في تايلاند جزرًا أخرى أكثر هدوءا لمن يحب الابتعاد عن الازدحام. الكاتب: مارتين كوخ/هـ.د