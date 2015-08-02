أفضل الوجهات السياحية العالمية في الشتاء

هل تريد الهروب من كآبة الشتاء والاستمتاع بأجواء الاستجمام سواء على شاطئ البحر أو من أعلى قمم الجبال..في هذه الجولة المصورة نأخذكم إلى أبرز الوجهات السياحة الشتوية حول العالم بما في ذلك الموجودة في بلاد عربية.
جمهورية الدومينيكان
يستمتع العديد من السائحين بأشعة الشمس على الشواطئ الجميلة في "دومريب" في الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، تدعوك المناظر الطبيعية المتنوعة تحت الماء لممارسة رياضة الغوص. ولهواة التنزه تزخر جمهورية الدومينكان أيضا بالكثير من المتنزهات الوطنية .
كوبا
الشمس والبحر والسيارات الكلاسيكية.. جزيرة كوبا هي وجهة يحلم بها الكثيرون ممن يرغبون في الهروب من كآبة الشتاء. لا سيما العاصمة هافانا مع بلدتها القديمة قلعة "تريس رييس ديل مورو" توفر العديد من فرص التقاط الصور الجذابة. ولعشاق رحلات التنزه في الغابات والشواطئ، ينصح بالتوجه إلى باراكوا في شرق الجزيرة.
جنوب إفريقيا
تعد حديقة تيبل ماونتين الوطنية في جنوب إفريقيا ورأس الرجاء الصالح التابع لها وجهة مثالية للسياحة في بداية العام لما توفره للباحثين عن المغامرات والتنزه من إمكانيات. علاوة على ذلك توفر الكثير من الأنشطة السياحية مثل مصانع النبيذ ورحلات السفاري.
البرتغال
"جزيرة الزهور" ماديرا البرتغالية بمناخها المعتدل بمتوسط 19 درجة مئوية تجعلك تنسى بسرعة الطقس الشتوي الكئيب. سواحل شديدة الانحدار ومسارات تنزه ونباتات مورقة تسحر الزوار حتى في فصل الشتاء. وفي مدينة فونشال الواقعة بالجزيرة يوجد أيضًا متحف كريستيانو رونالدو الذي يحظى بإعجاب عشاق كرة القدم.
الإمارات العربية المتحدة
إذا كنت تفضل الاستلقاء تحت أشعة الشمس أمام ناطحات السحاب الرائعة على الشاطئ الرملي في الشتاء، فستجد ظروفًا مثالية لذلك في دبي، على سبيل المثال، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 20 و 32 درجة مئوية. وإذا كنت تبحث عن دفئ أكثر في عز الشتاء فيمكنك أيضا الاستمتاع بسحر صحراء الربع الخالي التي تعتبر أكبر صحراء رملية في العالم والتي تمر أيضا على الإمارات.
النمسا
تتمتع منطقة تيرول النمساوية بشهرة عالمية نظرا لغناها بمنتجعات التزلج مما يجعها وجهة سياحية مفضلة لعشاق السياحة الشتوية. ينجذب الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة قمم تيرول المثيرة للإعجاب والوديان ذات المناظر الخلابة ومرتفعاتها الوعرة ومراعيها الجميلة. كما يمكن لهواة المغامرة الاستمتاع بالمناظر الرائعة أثناء الطيران الشراعي.
مصر
تعد واحة سيوة في شمال مصر من أبرز أماكن السياحة الشتوية في مصر، فهي الواحة المحببة لجميع الزوار سواء من داخل مصر أو خارجها. تتمتع الواحة بالهدوء والطبيعة والشعور بالاسترخاء وتتيح إمكانية القيام بأنشطة ترفيهية مختلفة أبرزها رحلات السفاري في قلب الصحراء، والتزحلق على الرمال، والسباحة في عيون الماء الكبريتية، وزيارة المناطق الأثرية القديمة.
المغرب
يعتبر أوكميدن المنتجع الرئيسي للتزحلق على الجليد بالمغرب ويقع على بعد 74 كيلومتر عن مراكش. يبلغ ارتفاع هذا الجبل 3.200 متر فوق مستوى سطح البحر. يوفر المنتجع أكثر من 20 منحدرات التزلج للزوار لممارسة جميع أنواع الرياضات الشتوية، لذلك يتوافد عليه السياح من داخل و خارج المغرب لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية المتعلقة بالتزحلق على الجليد ناهيك عن الاستمتاع بمناظرها الجبلية الطبيعية.
جزر المالديف
جزر المالديف ، البالغ عددها 1200 جزيرة تقدم بشواطئها الجميلة وأشعة شمسها فرصة للاستمتاع بالغطس والاسترخاء حتى في فصل الشتاء. لذلك ليس غريبا أن تكون الجزيرة المرجانية واحدة من أكثر الوجهات شعبية لقضاء العطلات في المحيط الهندي.
تايلاند
نظرا للإقبال الكبير على شاطئ مايا في جزيرة "كو في في" التايلاندية ، تم إغلاقه لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم إعادة فتحه أمام السياح مجدد. والآن يُسمح للسائحين بالعودة إلى هذا المكان الخلاب الذي أصبح يحظى بشهرة عالمية بسبب فيلم "The Beach". الذي صور فيه. وإلى جانب شاطئ مايا الشهير توجد في تايلاند جزرًا أخرى أكثر هدوءا لمن يحب الابتعاد عن الازدحام. الكاتب: مارتين كوخ/هـ.د
جمهورية الدومينيكان
يستمتع العديد من السائحين بأشعة الشمس على الشواطئ الجميلة في "دومريب" في الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، تدعوك المناظر الطبيعية المتنوعة تحت الماء لممارسة رياضة الغوص. ولهواة التنزه تزخر جمهورية الدومينكان أيضا بالكثير من المتنزهات الوطنية .
كوبا
الشمس والبحر والسيارات الكلاسيكية.. جزيرة كوبا هي وجهة يحلم بها الكثيرون ممن يرغبون في الهروب من كآبة الشتاء. لا سيما العاصمة هافانا مع بلدتها القديمة قلعة "تريس رييس ديل مورو" توفر العديد من فرص التقاط الصور الجذابة. ولعشاق رحلات التنزه في الغابات والشواطئ، ينصح بالتوجه إلى باراكوا في شرق الجزيرة.
جنوب إفريقيا
تعد حديقة تيبل ماونتين الوطنية في جنوب إفريقيا ورأس الرجاء الصالح التابع لها وجهة مثالية للسياحة في بداية العام لما توفره للباحثين عن المغامرات والتنزه من إمكانيات. علاوة على ذلك توفر الكثير من الأنشطة السياحية مثل مصانع النبيذ ورحلات السفاري.
البرتغال
"جزيرة الزهور" ماديرا البرتغالية بمناخها المعتدل بمتوسط 19 درجة مئوية تجعلك تنسى بسرعة الطقس الشتوي الكئيب. سواحل شديدة الانحدار ومسارات تنزه ونباتات مورقة تسحر الزوار حتى في فصل الشتاء. وفي مدينة فونشال الواقعة بالجزيرة يوجد أيضًا متحف كريستيانو رونالدو الذي يحظى بإعجاب عشاق كرة القدم.
الإمارات العربية المتحدة
إذا كنت تفضل الاستلقاء تحت أشعة الشمس أمام ناطحات السحاب الرائعة على الشاطئ الرملي في الشتاء، فستجد ظروفًا مثالية لذلك في دبي، على سبيل المثال، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 20 و 32 درجة مئوية. وإذا كنت تبحث عن دفئ أكثر في عز الشتاء فيمكنك أيضا الاستمتاع بسحر صحراء الربع الخالي التي تعتبر أكبر صحراء رملية في العالم والتي تمر أيضا على الإمارات.
النمسا
تتمتع منطقة تيرول النمساوية بشهرة عالمية نظرا لغناها بمنتجعات التزلج مما يجعها وجهة سياحية مفضلة لعشاق السياحة الشتوية. ينجذب الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة قمم تيرول المثيرة للإعجاب والوديان ذات المناظر الخلابة ومرتفعاتها الوعرة ومراعيها الجميلة. كما يمكن لهواة المغامرة الاستمتاع بالمناظر الرائعة أثناء الطيران الشراعي.
مصر
تعد واحة سيوة في شمال مصر من أبرز أماكن السياحة الشتوية في مصر، فهي الواحة المحببة لجميع الزوار سواء من داخل مصر أو خارجها. تتمتع الواحة بالهدوء والطبيعة والشعور بالاسترخاء وتتيح إمكانية القيام بأنشطة ترفيهية مختلفة أبرزها رحلات السفاري في قلب الصحراء، والتزحلق على الرمال، والسباحة في عيون الماء الكبريتية، وزيارة المناطق الأثرية القديمة.
المغرب
يعتبر أوكميدن المنتجع الرئيسي للتزحلق على الجليد بالمغرب ويقع على بعد 74 كيلومتر عن مراكش. يبلغ ارتفاع هذا الجبل 3.200 متر فوق مستوى سطح البحر. يوفر المنتجع أكثر من 20 منحدرات التزلج للزوار لممارسة جميع أنواع الرياضات الشتوية، لذلك يتوافد عليه السياح من داخل و خارج المغرب لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية المتعلقة بالتزحلق على الجليد ناهيك عن الاستمتاع بمناظرها الجبلية الطبيعية.
جزر المالديف
جزر المالديف ، البالغ عددها 1200 جزيرة تقدم بشواطئها الجميلة وأشعة شمسها فرصة للاستمتاع بالغطس والاسترخاء حتى في فصل الشتاء. لذلك ليس غريبا أن تكون الجزيرة المرجانية واحدة من أكثر الوجهات شعبية لقضاء العطلات في المحيط الهندي.
تايلاند
نظرا للإقبال الكبير على شاطئ مايا في جزيرة "كو في في" التايلاندية ، تم إغلاقه لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم إعادة فتحه أمام السياح مجدد. والآن يُسمح للسائحين بالعودة إلى هذا المكان الخلاب الذي أصبح يحظى بشهرة عالمية بسبب فيلم "The Beach". الذي صور فيه. وإلى جانب شاطئ مايا الشهير توجد في تايلاند جزرًا أخرى أكثر هدوءا لمن يحب الابتعاد عن الازدحام. الكاتب: مارتين كوخ/هـ.د