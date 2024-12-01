أفضل الرياضيين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز
فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والإيدز يؤثران أيضًا على الرياضة: بعض الرياضيين المشهورين توفوا بسبب مرض الإيدز. بينما يتعايش آخرون مع الفيروس منذ ثلاثة عقود مثل النجمين الأمريكيين إيرفين "ماجيك" جونسون وغريغ لوغانيس.
توم واديل - مؤسس ألعاب المثليين
في عام 1968 شارك اللاعب الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية في المكسيك واحتل المركز السادس. درس الطب وأصبح طبيباً. في عام 1982 نظم واديل وهو مثلي الجنس علانية، أول دورة ألعاب للمثليين في سان فرانسيسكو - كحدث رياضي خالٍ من رهاب المثلية. في عام 1985، تم تشخيص إصابته بالإيدز. في العام التالي فاز واديل بالميدالية الذهبية في رمي الرمح في دورة ألعاب المثليين الثانية. توفي بسبب الإيدز في عام 1987.
ميشائيل فيستفال ـ الوفاة بسبب الإيدز التي تم إخفاؤها!
في الثمانينيات كان ميشائيل فيستفال أحد أفضل محترفي التنس الألمان. وصل إلى جانب بوريس بيكر إلى نهائي كأس ديفيس في عام 1985. خسرت ألمانيا. أصيب فيستفال فيما بعد "بمرض فيروسي غامض". هذه هي القصة الرسمية. في عام 1991 عن عمر يناهز 26 عامًا، توفي بسبب الإيدز، كما كشفت صديقته في ذلك الوقت بعد عشر سنوات - نتيجة علاقة غرامية.
إيرفين "ماجيك" جونسون ـ وجه الكفاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية
عندما أعلن نجم كرة السلة عام 1991 عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) بشكل علني، أحدث ذلك صدمة كبيرة في عالم الرياضة. أنهى "ماجيك" (الثاني من اليمين) مسيرته الرياضية في البداية. لكنه عاد عام 1992 وفاز مع فريق "دريم تيم" الأمريكي بالميدالية الذهبية بأولمبياد برشلونة. حتى اليوم، لم يُصب بمرض الإيدز. ورغم بلوغه 65 عامًا لا يزال يكرّس جهوده لدعم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومرضى الإيدز.
آرثر آش - إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب نقل الدم
في عام 1975 أصبح آش أول لاعب تنس أسود محترف يفوز بأعرق بطولة في العالم: بطولة ويمبلدون. وقبل ذلك كان اللاعب الأمريكي قد فاز ببطولة أستراليا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وكان المصنف الأول عالميًا. في عام 1983 تلقى آش دماً ملوثاً بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء عملية نقل دم بعد إجراء عملية جراحية في القلب. توفي آش عن عمر يناهز 49 عامًا.
جون كاري - تم الكشف عن ميوله من قِبل صحيفة "بيلد"
أبهر كاري الجماهير بأسلوبه الفني وأحدث ثورة في التزلج على الجليد. في عام 1976 أصبح البريطاني بطل أوروبا ثم بطل العالم وأخيراً فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في إنسبروك. قبل بطولة العالم، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية أن كاري كان مثلي الجنس. في نهاية عام 1987 تم تشخيص إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز". استسلم كاري للإيدز في عام 1994 عن عمر يناهز 44 عامًا.
غريغ لوغانيس - ذهبيتان رغم تشخيصه بفيروس نقص المناعة البشرية
فاز لوغانيس بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد 1984 في لوس أنجلوس و1988 في سيول: في الغطس العالي ومن لوح 3 أمتار. في عام 1994 أعلن النجم الأمريكي عن ميوله الجنسية المثلية، وكان قد أصيب بالفعل بفيروس نقص المناعة البشرية قبل سيول. وحتى يومنا هذا، لم يصب الرجل البالغ من العمر الآن 64 عاماً بالإيدز. شارك لوغانيس في مكافحة المرض لمدة 30 عاماً.
رودي غاليندو - الاعتناء بشقيقه المصاب بالإيدز
وُلد غاليندو عام 1969 وواجه الإيدز عدة مرات. وقد اعتنى المتزلج الأمريكي ذو الأصول المكسيكية بشقيقه المريض جورج حتى وفاته عام 1994، كما توفي اثنان من مدربيه بسبب الإيدز. في عام 1996 أصبح غاليندو بطلاً للولايات المتحدة الأمريكية واحتل المركز الثالث في بطولة العالم. ثم اعتزل بعد ذلك. في عام 1996 أعلن عن مثليته الجنسية على الملأ. في عام 2000 أعلن غاليندو أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
غاريث توماس - التعايش مع السر لسنوات طويلة
شارك توماس في 100 مباراة مع المنتخب الويلزي الوطني للرغبي (الركبي) خلال مسيرته الكروية، وكان في بعض الأحيان قائداً للفريق. في نهاية عام 2009 أصبح أول لاعب رغبي محترف في العالم يعلن عن مثليته الجنسية علناً. في عام 2019 أعلن توماس عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية: "عشت مع هذا السر لسنوات. كنت أشعر بالخجل. كان الاحتفاظ بسر كبير كهذا له أثره السلبي".