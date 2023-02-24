 أفضل الأطعمة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.03.2023

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صحة

أفضل الأطعمة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض

لن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي ببساطة إلى علاج متلازمة تكيس المبايض (PCOS) بالكامل، لكن الخبراء ينصحون به لأنه يساعد في تحسين الحالة الصحية للمصابات وتجنب تدهورها. فيما يلي بعض الأطعمة المفيدة في هذه الحالة.

Frau isst Obstsalat

ما هي أفضل الأطعمة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض؟

مختارات

يعد الانتباذ البطاني الرحمي من بين أكثر الأمراض شيوعا لدى النساء، إذ يسبب هذا المرض المزمن أوراما وتكيسات في البطن تؤدي إلى الإصابة بآلام حادة تشبه التقلصات وقد تشكل عائقا أمام الحمل.

يبدو أن فوائد القهوة لا تقتصر على المفعول المنشط، وإنما هناك فوائد أخرى، مثل تخفيض الدهون في الجسم وأيضا تخفيض مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وهذا ما بحثته دراسة جديدة أجراها فريق من جامعة بريستول البريطانية.

 إذا كنتِ من المصابات بمتلازمة  تكيس المبايض  أو المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)  فقد يساعدك اتباع خطة صحية غذائية على تحسين حالتك الصحية.

لن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي ببساطة إلى علاج متلازمة تكيس المبايض، ولكنه قد يساعدك في الحفاظ على الوزن الأمثل وضبط مستويات الهرمونات تحت السيطرة وتحسين الأعراض وتقليل خطر الإصابة بأمراض أخرى.

فيما يلي بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها في حالة متلازمة تكيس المبايض كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن:

خضروات ورقية

ينصح بتناول الخضروات الورقية مثل السبانخ، واللفت، والجرجير، والكرنب الأخضر وأنواع أخرى من الخضر الورقية الداكنة لأنها غنية بالألياف، التي قد تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري  من النوع 2.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن  يساعد تناول الخضار الورقية على محاربة الآثار السلبية على الصحة النفسية لمتلازمة تكيس المبايض عن طريق زيادة إنتاج السيروتونين والدوبامين في الدماغ.

القرنبيط والبروكلي

مثل الخضروات الورقية، يعتبر البروكلي والقرنبيط من الخضروات التي تتمتع بالعديد من الخصائص المهمة التي يمكن أن تفيد مريضات متلازمة تكيس المبايض. نظرا لأنها مليئة بالألياف، ستساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يساعد في إدارة الوزن. كما يعتبر البروكلي والقرنبيط من المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتساعد في تخفيف الالتهاب.

التوت

يعتبر التوت، بما في ذلك التوت البري والفراولة، مصدرا قويا آخر لمضادات الأكسدة، مما يجعلها إضافة ذكية لنظام غذائي صحي ومضاد للالتهابات. قد تساعد هذه الأنواع من التوت في تنظيم نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تفيد من يعاني من مقاومة الأنسولين. وتحتوي على نسبة عالية من الألياف لتشعرك بالامتلاء دون تناول الكثير من السعرات الحرارية.

 الحبوب الكاملة

 تحتوي الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل والكينوا) على عناصر غذائية مهمة. كما تحتوي الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة غير المعالجة على مضادات الأكسدة، والتي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في علاج أعراض متلازمة تكيس المبايض.

الأسماك

الأسماك مثل السلمون والتونا والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون أساسية وجزء أساسي من أي نظام غذائي صحي.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على العديد من الفيتامينات، التي تساعد في كل شيء تقريبا من تنظيم التمثيل الغذائي إلى تحسين الحالة المزاجية. وعن طريق استبدال الدهون المشبعة (مثل الزبدة والسمن) للدهون غير المشبعة (مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون)، يمكنك أيضا حماية نفسك بشكل أفضل من أمراض القلب وتخفيف الالتهابات في الجسم.

البطاطا الحلوة

غالبا ما يُنصح باستخدام البطاطا الحلوة للمصابات بمتلازمة تكيس المبايض على البطاطا البيضاء لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر.

شاي أخضر

تُعرف فوائد الشاي الأخضر للصحة منذ آلاف السنين،  ويبدو أن له فوائد خاصة للمصابات بمتلازمة تكيس المبايض، إذ أن الشاي الأخضرغني بمضادات الأكسدة. كما أظهرت الأبحاث السريرية أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على إنقاص الوزن وتقليل مؤشر كتلة الجسم وتقليل مقاومة الأنسولين.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب دائما.

ر.ض/ أ.ح

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    الكاتب: زمن البدري


 

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