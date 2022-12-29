 أفضل الأطعمة لسائل منوي صحي | صحتك بين يديك | DW | 29.12.2022

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صحتك بين يديك

أفضل الأطعمة لسائل منوي صحي

في العديد من البلدان المتقدمة، انخفض عدد خلايا الحيوانات المنوية لدى الرجال منذ عام 1973. ويعتقد الباحثون أن أسلوب الحياة والنظام الغذائي يلعبان دورًا في هذا التطور. لذلك قمنا بالبحث عن أفضل الأطعمة من أجل سائل منوي صحي.

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