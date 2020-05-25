 ″أفريكوم″ توضح مهام الوحدة العسكرية المزمع إرسالها إلى تونس | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.05.2020

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سياسة واقتصاد

"أفريكوم" توضح مهام الوحدة العسكرية المزمع إرسالها إلى تونس

ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن الوحدة التي سترسلها إلى تونس ستكون للتدريب فقط ولن تكون لها مهام قتالية، في نفي لتكنهات سابقة بأن الوحدة ستتدخل في ليبيا. فماذا عن التكهن بوجود خطط للتدخل في ليبيا؟

الحدود التونسية الليبية

قوات عسكرية تونسية تراقب الحدود مع ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم السبت (30 أيار/مايو 2020) في بيان توضيحي، أنها ستكتفي بإرسال وحدة تدريب إلى تونس، ولن تكون لها خطط لمهام قتالية.

ونشرت القيادة العسكرية هذا التوضيح بعد 24 ساعة من نشر بيان سابق لمحت فيه إلى إمكانية استخدام اللواء المساعد في شمال أفريقيا في ظل القلق المتزايد إزاء الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا، حيث تدعم روسيا ودول عربية قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفترفي قتاله ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

مختارات

بعدما ذكر قبل أيام أن روسيا سلمت قوات خليفة حفتر طائرات ميغ وسوخوي، أعلن الجيش الأمريكي أنه يبحث استخدام أحد ألويته للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن "الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا". (30.05.2020)

ونقل بيان لأفريكوم عن الجنرال ستيفن تاونسند، قائد قوات القوات الأمريكية في أفريقيا قوله: "بينما تواصل روسيا تأجيج نيران النزاع الليبي، فإن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا يشكل مصدر قلق متزايد".  وتابع الجنرال: "نحن نبحث عن طرق جديدة للتعاطي مع قلقنا المتبادل بشان الأمن مع تونس بما في ذلك استخدام اللواء المساعد لقوات الأمن".

ودفع هذا التصريح إلى التكهن بوجود خطط أمريكية للتدخل في ليبيالكن أفريكوم نفت ذلك في تحديث لها لاحقا. وجاء في البيان التوضيحي اليوم "أن القوات المشار إليها من قبل أفريكوم تتعلق بوحدة تدريب صغيرة ضمن برنامج التعاون العسكري ولا ترتبط بأي حال بوحدات عسكرية مقاتلة".

ونشرت وزارة الدفاع التونسية بيانا في وقت سابق حول محادثة هاتفية بين الجنرال تاونسند ووزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أول أمس الخميس بشأن التعاون العسكري ولكنها لم تشر إلى أي خطط لتدخل أمريكي في ليبيا.

وترتبط الولايات المتحدة بتعاون عسكري وثيق مع تونس التي تحظى برتبة الشريك الرئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ 2015. كما أن الدعم الأمريكي لتونس منذ 2011 بلغ أكثر من مليار دولار، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون).

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

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مسائية DW: هل يتكرر في ليبيا سيناريو التدخل الروسي في سوريا؟

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