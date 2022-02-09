 أفتار وتأمين فرص العمل | صنع في ألمانيا | DW | 09.02.2022

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صنع في ألمانيا

أفتار وتأمين فرص العمل

في زمن الجائحة تقوم العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم برقمنة عملياتها. وأصبحت الشخصيات الفنية الافتراضية ذات شعبية متزايدة. فماذا يعني هذا لشركات المستقبل؟

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