أفتار وتأمين فرص العمل

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في زمن الجائحة تقوم العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم برقمنة عملياتها. وأصبحت الشخصيات الفنية الافتراضية ذات شعبية متزايدة. فماذا يعني هذا لشركات المستقبل؟
تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".
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