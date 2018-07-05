 أفارقة يواجهون الموت لاحتراف كرة القدم | معلومات للاجئين | DW | 08.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

أفارقة يواجهون الموت لاحتراف كرة القدم

لاعبون من جنوب الصحراء قدموا إلى المغرب للعبور إلى أوروبا بحلم رياضي تحفه الأخطار، DW عربية التقتهم وحاورتهم عن التحديات التي يواجهونها وكيف أصبحت المخاطرة بحياتهم وسيلتهم الوحيدة لاحتراف كرة القدم.

مشاهدة الفيديو 01:12
بث مباشر الآن
01:12 دقيقة

في الطريق إلى الاحتراف يتحدون الموت

من جنوب الصحراء" بالمحطة الطرقية ولاد زيان" بالدار البيضاء بالمغرب، والنفايات تحاصره من كل صوب....بملامح أنهكها التعب والانتظار. يراقب شجارا بين مهاجر من جنوب الصحراء وأحد السكان المغاربة، يحاول أن ينأى بنفسه وأن يبقى بعيدا عن أي خلاف ينشب في المخيم .

أنه ايريك لاعب كرة القدم من كاميرون  البالغ من العمر 20 عاما ترك بلده وقدم إلى المغرب بهدف العبور إلى أوروبا وتحقيق حلمه في أن يصبح مهاجما في إحدى الأندية الأوروبية .

" كرة القدم ...مهنتي تركت بلدي لأجلها"

" كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لي...إنها مهنتي تركت بلدي لأجلها " يقول المهاجر الكاميروني .

قطع ايريك مسافات طويلة من الكاميرون إلى المغرب، لكن معاناته لا تتوقف عند هذا الحد يضيف ايريك بنبرة متسائلة ل DW  عربية " أشعر بالحزن عندما أفشل في اجتياز السياج الحدودي الفاصل بين المغرب واسبانيا ".

يحلم ايريك في أن يعبر الحدود، وينضم إلى زميله السابق في اكاديمية كرة القدم بالكاميرون الذي التحق بنادي نانسي الفرنسي .

Spieler aus Subsahara riskieren ihr Leben für den professionellen Fußball in Europa (DW/I. Talbi)

اريك يعيش في مخيم الصفيح بانتظار طائر الحرية الى بر اوروبا على سبيل الاحتراف

"حلمه يتحطم ...أمام السياج الحدودي "

يعتبر ايريك أن لعب كرة القدم في المغرب صعب، يتابع " في المغرب أعيش اليوم بيومه وبالكاد أجد ما أكله، لا فرص في المغرب للعب كرة القدم " .

يمضي ايريك يومه في التسول أمام اشارات المرور تحت اشعة الشمس الحارقة، يقول ل DW عربية ،  " أنتظر بفارغ الصبر موعد لعب كرة القدم في المخيم...انها متعتي الوحيدة  ".

يحرص بعض المهاجرين في مخيم محطة ولاد زيان وخاصة الذين تركوا بلدهم لأجل احتراف كرة القدم على تنظيم مباراة فيما بينهم  كل يوم في الساعة التاسعة مساء والحفاظ على التدريبات الرياضية  .

ومن مدينة الدار البيضاء انتقلنا إلى نادي FC Espoir Royal  بأحد أحياء مدينة الرباط، والذي أنشأه متطوعون من جنوب الصحراء بهدف خلق إطار للقاء والتدريب لمهاجرين ، ومساعدتهم على التحاق  بالفرق المغربية أو الدولية..

الموت في سبيل كرة القدم

ومن بين المستفيدين من التدريبات في النادي، سيبريك لاعب كرة القدم من بنين يبلغ 23 عام . واجه سيبريك الموت لأجل كرة القدم، واستغرقت رحلته  من بنين إلى المغرب 3 سنوات، يقول في حواره مع  DW عربية " عبرت صحراء أغاديز لأصل إلى هنا، لقد كانت أصعب محطة في رحلتي ...عانيت من العطش والجوع ومعاملة المهربين السيئة، لا يمكن أن أنسى تلك الرحلة لقد رأيت أطفالا ونساء يلفظون أنفاسهم الأخيرة. "

Spieler aus Subsahara riskieren ihr Leben für den professionellen Fußball in Europa (DW/I. Talbi)

سيبريك من بنين في رحلة الاهوال على درب الاحتراف الرياضي في اوروبا

يضيف سيبريك "برغم من جحيم الرحلة كنت أتحمل لأجل كرة القدم "، يعيش في وضعية غير قانونية بالمغرب منذ 6 اشهر.

ويشعر سيبريك بالحزن بعدما وجد صعوبات في التحاق بأندية مغربية، " في المغرب تتعامل الاندية بعنصرية مع اللاعبين الأفارقة ونادرا ما تمنح لاعبا من جنوب الصحراء فرصة الالتحاق بها " كما يقول سيبريك .

يتابع  "لا يمكن أن أنتظر في المغرب، سأواصل رحلتي إلى أوروبا فهناك يقدرون من لديه مهارات"، معتبراً أنه عندما يصل إلى إحدى الدول الأوروبية سيلتحق مباشرة بنادي يقدر موهبته .

يدرك سيبريك خطورة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفي هذا الصدد يقول "نعم ... هناك مهاجرون لقوا حتفهم في البحر، لكن هناك أيضا من وصلوا إلى أوروبا من بينهم لاعبون يحترفون كرة القدم في أندية كبرى ".

Spieler aus Subsahara riskieren ihr Leben für den professionellen Fußball in Europa (DW/I. Talbi)

متطوعون من المهاجرين شكلوا فريقا لكرة القدم كي لا يفقدوا مهاراتهم

حلم اللعب في المنتخب الوطني المغربي

يانيك من الكونغو الديمقراطية يبلغ من العمر 20عاما هو أيضا يستفيد من التدريب في نادي FC Espoir Royal  ، ترك بلده وجاء إلى المغرب، بعدما كان يلعب مهاجما في نادي بالكونغو، أصبح الآن يعيش في وضع غير قانوني بالمغرب، يقول ل DW عربية " أنا شغوف بكرة القدم، وحلمي أن أنضم إلى المنتخب الوطني المغربي . "

مختارات

فيما يشير ميغواغ عيسى مدرب وأحد مؤسسي نادي FC Espoir Royal ، النادي الوحيد في المغرب الذي يدرب فريقا يتكون من  لاعبي كرة القدم من جنوب الصحراء، في حديثه ل DW عربية إلى " أن النادي يهدف إلى مساعدة اللاعبين من جنوب الصحراء على تطوير مهاراتهم والتدريب المستمر، لكي لا يفقدوا لياقتهم البدنية "

ويعتبر ميغواغ أن المغرب بالنسبة للاعبين المهاجرين  بلد العبور إلى أوروبا، مضيفا "للأسف المغرب لا يستفيد من مهارات اللاعبين المهاجرين، الذين يرغبون في الانضمام إلى أندية مغربية ".

"البحر مقبرتهم "غالباً

وعن وضع لاعبي كرة القدم من جنوب الصحراء يجيب ميغواغ عيسى" لا عقود عمل ولا مستقبل في المغرب لذلك يفضل اللاعبون المخاطرة بحياتهم وعبور البحر للوصول إلى أوروبا لأجل تحقيق احلامهم. " ويتابع قائلا "من المؤسف أن يخاطر لاعبون لديهم مهارات عالية بحياتهم للعبور إلى أوروبا ويصبح البحر مقبرتهم ."

 ويأمل ميغواغ بوجود جهة تتولى مساعدة هؤلاء اللاعبين على إبراز قدراتهم ومهارتهم بأندية مغربية، والاستفادة من مواهبهم، عوضا عن وضع شروط تعجيزية أمامهم تدفعهم الى المخاطرة بحياتهم ".

الهام الطالبي / المغرب

 

مختارات

مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

هي معاناة مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى أرادوا أن يكون المغرب ممراً إلى الفردوس الأوروبي. إلا أنه ما لبث أن أضحى مقراً لهم. ولم يجدوا أمامهم غير الجبال لتأويهم والسماء لتزيدهم برداً في فصل الشتاء القاسي. (20.02.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

في الطريق إلى الاحتراف يتحدون الموت  

مواضيع ذات صلة

في الطريق إلى الاحتراف يتحدون الموت 05.07.2018

لاعبون من جنوب الصحراء قدموا إلى المغرب للعبور إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم لاحتراف كرة القدم.

Deutschland Fussball - Freiburger Spieler - Tunesier Zoubaier Baya

زبير بية لـDW عربية: كرة القدم أسلوب حياة والعرب ينقصهم الانضباط 27.06.2018

من الدور الأول، ودعت البلدان العربية مونديال روسيا 2018، رغم أن الجمهور كان يستبشر خيرا بعد تأهل ولأول مرة أربعة منتخبات لـ "لغة الضاد" إلى نهائيات لكأس العالم. الدولي زبير بية يطالب بتقييم موضوعي سريع للتجربة الروسية.

Kolumnisten Emad El-Din Hussein

عماد الدين حسين: عندما تخذل السياسةُ الرياضةَ 28.06.2018

في مقاله* لـ DW عربية يطرح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين تساؤلات حول علاقة السياسي بالرياضي في الدول العربية. ويدعو السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم في ضوء الحصيلة المخيبة للمنتخبات العربية في مونديال روسيا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  