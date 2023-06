"أغنية جديدة للبيتلز" بفضل الذكاء الاصطناعي

في حوار مع راديو بي بي سي 4 قال بول مكارتني "ما كنا نعمل عليه هو شريط تجريبي لجون لينون. وقد انتهينا منه للتو".

من المقرر أن تصدر الأغنية في وقت لاحق من هذا العام. لم يذكر العنوان ، ولكن وفقًا لبي بي سي، من المحتمل أن تكون أغنية "Now And Then" (الآن ولاحقاً) " التي كتبها جون لينون عام 1978.

في عام 1970، انفصلت فرقة البتلز الشهيرة وذهب جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينجو ستار في طريق مختلف. ولم يجتمعوا من جديد كفرقة البيتلز.

في عام 1980 قُتل جون لينون بالرصاص في نيويورك عن عمر يناهز 40 عامًا فقط وتوفي جورج هاريسون بسرطان الرئة عام 2001. فقط رينغو ستار وبول مكارتني (يبلغان من العمر الآن 82 و80 عامًا) هما من بقى من الفرقة يغنيان ويتجولان العالم.

تسجيل قبل عام من اغتيال لينون

في عام 1995 قام الأعضاء الثلاثة المتبقين من فرقة البيتلز بتجميع سلسلة "مختارات" من أغاني الفرقة. وقبلها بعام حصل مكارتني على شريط كاسيت مكتوب عليه "لباول" من أرملة جون لينون، يوكو أونو.

تضمن الشريط عددًا من الأغاني التي سجلها لينون لزميله في الفرقة قبل وفاته باستخدام آلة تسجيل بسيطة وبالاعتماد فقط على الصوت والبيانو ومن بينها أغنية "Now And Then" (الآن ولاحقاً). وبينما تمت إعادة إنتاج أغنيتي Free As A Bird" و Real Love" من طرف المنتج جيف لين، تركت أغنية "Now And Then" جانبا لأنها كانت تتضمن ضوضاء كبيرة في الخلفية.

الأمريكي بول مكارتني من فرقة البيتلز لا زال يحي حفلات موسيقية : هنا في فلوريدا عام 2022

"أغنية البيتلز الأخيرة"

من خلال العمل الوثائقي الناجح "البيتلز ارجع" من إخراج وإنتاج بيتر جاكسون، تعرف مكارتني عن الإمكانية التي أصبح يتيحها اليوم الذكاء الاصطناعي. في الفيلم تم فصل صوت لينون عن الآلات الموسيقية الأخرى. "يقولون للجهاز هذا هو الصوت هذا هو البيانو. احذف صوت الغيتار"، يوضح مكارتني لـ بي بي سي.

وبناء على ذلك اتبع مكارتني وزملاؤه نفس التقنية مع أغنية "Now And Then"، "وبذلك نجحنا في إصدار ما يعتبر الآن آخر أغنية للبيتلز. بفضل الذكاء الاصطناعي تمكنا من عزل صوت جون عن النسخة التجريبية وبعدها دمجنا الأغنية كالمعتاد. لقد منحنا الذكاء الاصطناعي فضاء جديدا للعمل"، يؤكد مكارتني.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي يشهد طفرة سريعة، مُحدثاً تغييرات كبيرة في قطاعات عدة، بينها الموسيقى.

كيفين تشريس/هـ.د