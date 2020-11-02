 أغنية ″بيبي شارك″ تكتسح ″يوتيوب″ وتتخطى سبعة مليار مشاهدة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 02.11.2020

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منوعات

أغنية "بيبي شارك" تكتسح "يوتيوب" وتتخطى سبعة مليار مشاهدة

أغنية الأطفال "بيبي شارك"، التي تحولت في العربية إلى "طفل القرش"، استطاعت إزاحة "ديسباسيتو"، من على عرش الأغاني الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، محققة أكثر من سبعة مليار مشاهدة.

صورة رمزية لسمكة قرش كبيرة من نوع القرش النمر وحولها صغار أسماك القرش

صورة رمزية لسمكة قرش كبيرة وحولها صغار أسماك القرش

أصبحت أغنية الأطفال "بيبي شارك" (طفل القرش) أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على موقع "يوتيوب" منذ اليوم الاثنين (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، وذلك بعدما تخطت عتبة سبعة مليارات مشاهدة متفوقة على أغنية "ديسباسيتو" التي حملت اللقب لسنوات.

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وخرجت "بيبي شارك" التي أُنتجت في كوريا الجنوبية من إطار أغنية الأطفال البسيطة لتنتشر على نحو واسع عبر شبكة الإنترنت في كل أنحاء العالم، بفضل مشاهدها التصويرية الغنية بالألوان ولحنها الجذّاب وكلماتها البسيطة التي تتكرر كثيراً. وتجاوز عدد مشاهَدات الأغنية بنسختها الإنكليزية "بيبي شارك دانس" على "يوتيوب" سبعة مليارات في الرابعة من فجر الاثنين بتوقيت غرينيتش، منتزعة المركز الأول من "ديسباسيتو" للويس فونسي ودادي يانكي.

 

وكانت أغنية الأطفال قد نشرت عبر "يوتيوب" في حزيران/ يونيو 2016، وبعد النجاح الذي حققته على هذه المنصة، برزت في ترتيب "بيلبورد هوت" إذ حلّت في المرتبة الثانية والثلاثين في كانون الثاني/يناير 2019.

تجدر الإشارة إلى أن ثمة أغنيتين كوريتين جنوبيتين ضمن آخر أربع أغنيات تصدّرت عدد المشاهَدات عبر "يوتيوب". فقبل "بيبي شارك دانس"، حقق مغني الراب ساي رقماً قياسياً في عدد المشاهَدات من خلال أغنيته "غانغام ستايل" التي تصدرت "يوتيوب" على مدى ثلاث سنوات.

و.ب/ (أ ف ب) 

مشاهدة الفيديو 05:18

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