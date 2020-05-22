أغنية إيطالية تخترق مآذن بتركيا والسلطات توقف الأذان المركزي

توقفت المساجد في ولاية إزمير التركية عن نظام الأذان المركزي للدعوة إلى الصلاة بعد اختراق أنظمتها الصوتية وبث أغنية إيطالية، ويتعلق الأمرهنا بأغنية "بيلا تشاو" المعادية للفاشية، والتي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.
وقال مسؤول ديني كبير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة (22 مايو/ أيار 2020) إن هذه الأغنية ترددت هذا الأسبوع لمدة عشر ثوان في مكبرات الصوت الخاصة بثلاثين مسجدا في منطقة إيجه، التي تتبعها إزمير.
وأضاف رجب سوكرو بلقان، مدير إدارة الشؤون الدينية في إزمير: "كإجراء وقائي، أوقفنا استخدام نظام الأذان المركزي للدعوة إلى الصلاة"، مضيفا: "سيقوم كل مسجد برفع الأذان المباشر للصلاة إلى حين تعزيز أمن النظام".
وتابع بلقان، الذي شغل منصب مفتي إزمير لعامين، أنه في الوقت الذي سارع فيه أغلب أئمة المساجد لقطع بث الأذان يوم الأربعاء، فإن المدعي العام فتح تحقيقا في الحادث وأمر بالبحث عن أولئك الذين نشروا تعليقات بشأنه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزاد بلقان: "نشعر بحزن عميق لهذا العمل الاستفزازي في مثل هذا الوقت الحساس.. من الصعب علينا حقًا فهم دافع وسيكولوجية الجناة. لماذا يفعل أي شخص ذلك؟"، مستطردا: "رأيي الشخصي أن هذا هجوم منظم من قبل بعض الأشخاص الذين استهدفوا إزمير على وجه التحديد، مركز التآلف والتسامح الديني".
وأذيعت الأغنية في بعض مناطق إزمير، ولم تكن الأغنية بلغتها الأصلية، بل سجلت باللغة التركية من قبل فرقة "يوروم"، المحظورة في تركيا، ما قد يحمل رسائل سياسية في بلد يُتهم بالتضييق على حرية التعبير، خاصة بعد وفاة عضوة في هذه الفرقة، هيلين بولك، بسبب تداعيات الإضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقالات جرت بحق بعض أعضاء الفرقة.
وتعود الأغنية الأصلية، وترجمتها بالعربية هي "وداعا أيتها الجميلة" إلى نشطاء سياسيين مقاومين ضد الفاشية، لكن مؤلفها غير معروف. وقد اشتهرت الأغنية عالميا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد عرضها في مسلسل "لا كاسا دي بابيل" على نتفلكس.
إ.ع/ ص.ش (د ب أ)
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الحرم المكي خال من المصلين
يظهر الحرم المكي خالياً من المصلين في مشهد غير معتاد تسببت فيه جائحة كورونا. وبالرغم من استمرار تعليق الصلوات خلال شهر رمضان، استطاع البعض الدخول للحرم في اليوم الأول منه. إلا أن أغلبية الأشخاص في الصورة هم عمال النظافة والتعقيم الذين يلعبون دوراً محورياً في مواجهة الجائحة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
إفطار جماعي في سريلانكا
بالنسبة للمعايير الأوروبية يعد تجمع هذه العائلة للإفطار في مدينة ملوانا بسريلانكا خرقاً واضحاً لإجراء التباعد الاجتماعي. لكن الصورة تظهر الرغبة في ممارسة الطقوس المعتادة حتى في ظل جائحة عالمية، حيث جرت العادة في أغلب البلاد الإسلامية على إفطار العائلات سوياً حول المائدة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
صلوات جماعية مطابقة للمعايير
تقول إسرائيل إنها تتبع إجراءات وقائية صارمة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وأداء الصلوات للفلسطينيين وعرب وإسرائيل لا يمثل استثناءً. هذه الصورة لصلاة جماعية في موقف للسيارات عند شاطئ مدينة يافا حيث يلتزم المصلون بقواعد التباعد الاجتماعي، وتساعدهم في ذلك االخطوط البيضاء على الأرض.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الأذان بالكمامة في إندونيسيا
لم يدع الإمام الإندونيسي بامبانغ سوبريانتو فيروس كورونا يؤثر على الطقوس الدينية المعتادة في رمضان، حيث يستعين بشبكة الإنترنت ليقوم بواجباته. ويقوم إمام مسجد "سوندا كيلابا" في العاصمة جاكارتا برفع الأذان وتلاوة القرآن في بث حي من المسجد على منصات التواصل الاجتماعي مستخدماً هاتفه الجوال. كما يساهم في نشر الوعي بالقواعد الوقائية عن طريق ارتداء الكمامة أثناء البث.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الصلاة في الهواء الطلق
وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية احتفل العاملون بأحد مراكز الرعاية الاجتماعية، والذي يضم مسجداً بإسم مسجد السلام، بقدوم شهر رمضان عن طريق تثبيت حروف كبيرة تشكل جملة "رمضان كريم".
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الصلاة في الهواء الطلق
حتى وإن أُغلقت المساجد يستطيع الناس الصلاة والتعبد في منازلهم، لكن هذا الطفل السريلانكي فضل أن يصلي في الهواء الطلق على سطح إحدى البنايات في مدينة كولومبو. ونرى الطفل في الصورة على سجادة الصلاة، متوجهاً إلى السماء بالدعاء إلى حين حلول موعد الإفطار.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
فيديو من المسجد في بافاريا
في زمن كورونا أصبح الإنترنت إحدى أهم طرق التواصل بين الناس. ولا يختلف الأمر بالنسبة للعبادات في شهر رمضان، حيث نرى في الصورة رئيس منتدى الإسلام بمدينة بينزبرغ البافارية بنيامين إدريس وهو يسجل تلاوته للقرآن بإستخدام هاتفه النقال. ومن خلال هذه الصورة نستطيع أن نرى سبب حصول المسجد الذي افتتح في 2005 على جائزة للتميز المعماري.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
أنوار في تركيا
بالرغم من سطوع أنوار برج غلطة التاريخي، خلت المنطقة المحيطة به بمدينة إسطنبول من الزوار في مشهد يظهر وحدة المدن بدون البشر. وكانت السلطات أعلنت عن استمرار غلق المساجد في رمضان من أجل منع انتشار فيروس كورونا.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
رفع الأذان في نيبال
يقف هذا المؤذن في العاصمة النيبالية كاتماندو لرفع الأذان في أول أيام شهر رمضان كما جرت العادة. وبالرغم من جائحة كورونا، سيستمر رفع آذان بصيغته المعتادة في مساجد المدينة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
ساحة المعارض للعلاج والصلوات في سنغافورة
هذا المبنى الحديث الذي نراه في الصورة يكون عادة أكثر ازدحاماً، فالمبنى المعروف بـ "إكسبو سنغافورة" هو أكبر ساحة معارض في البلاد. وبسبب جائحة كورونا تم تخصيص المكان للمصابين بالفيروس للتعافي من المرض، ونراهم في الصورة يؤدون الصلاة الجماعية. من إعداد لانغا ماركو/ س.ح