أغنيات غير معروفة لمايكل جاكسون تظهر بعد عقود

عُثر على تسجيلات نادرة تضم 15 أغنية غير معروفة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في وحدة تخزين مهجورة شمال لوس أنجلوس. هذا الاكتشاف المفاجئ أثار حماسة عشاقه، لكنه قد يبقى حبيس الأشرطة بسبب تعقيدات قانونية.

أفادت مجلة هوليوود ريبورتر* بالعثور على أشرطة كاسيت تحتوي على حوالي 15 أغنية غير معروفة لمايكل جاكسون، تم اكتشافها في وحدة تخزين مهجورة شمال لوس أنجلوس. ورغم أهمية هذه التسجيلات، إلا أن القضايا المتعلقة بحقوق الملكية قد تمنع إصدارها.

وبحسب المجلة، فقد عثر الشرطي السابق غريغ موسغروف على هذه الأشرطة، التي تشمل دويتو مع مغني الراب إل إل كول جاي، داخل وحدة تخزين كان يملكها المنتج الموسيقي براين لورين، الذي تعاون سابقًا مع النجم الراحل. وتعود التسجيلات إلى فترة 1989-1991، أي قبل إصدار ألبوم "دينجيروس" الشهير عام 1991، الذي تضمن أغنية "بلاك أور وايت".

وصرح موسغروف لمجلة هوليوود ريبورتر: "عندما استمعت إلى تلك التسجيلات، شعرت بالقشعريرة. كان رائعًا سماع مايكل جاكسون يتحدث ويمزح، خاصة أن هذه الأغنيات لم يسمعها أحد من قبل".

لكن المجلة أشارت إلى أن إصدار هذه الأغنيات قد لا يكون ممكنًا، حيث أكدت مؤسسة "جاكسون إستايت"، المسؤولة عن إدارة إرث مايكل جاكسون، أن امتلاك أشرطة الكاسيت لا يعني بالضرورة امتلاك حقوق هذه الأغنيات. كما أوضح متحدث باسم المؤسسة أن هذه التسجيلات ليست جديدة، مشيرًا إلى وجود نسخ أصلية لها ضمن أرشيف المؤسسة.

من جانبه، يأمل غريغ موسغروف في بيع هذه التسجيلات بمبلغ يتجاوزمليون دولار، حيث يعتزم عرضها في دور المزادات قريبًا.

الجدير بالذكر أن مايكل جاكسون باع أكثر من 350 مليون نسخة من ألبوماته، ويُعد ألبومه "ثريلر" الألبوم الأكثر مبيعًا في التاريخ. فاز النجم الراحل بـ13 جائزة غرامي وتوفي عن عمر ناهز 50 عامًا في 25 يونيو 2009 بمنطقة لوس أنجلوس.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب)