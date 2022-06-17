 أغلى سيارة في العالم | عالم السرعة | DW | 25.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

أغلى سيارة في العالم

السيارة الأغلى في العالم يعود تاريخها الى 70 عامًا، وسعرها 135 مليون يورو. في حلقة اليوم سنكتشف مرسيدس 300 إس إل إر وخليفتها "إي أم جي وان".

مشاهدة الفيديو 07:40

المزيد من المركز الإعلامي

REV Driver: Papua New Guinea © DW REV, taxi, driver, Port Moresby, Papua New Guinea, violence, betel

سائق الأسبوع: العمل بسيارة أجرة في أخطر دول العالم 17.06.2022

REV Explains: 9 Euro Ticket

الرفق بالبيئة: ألمانيا وتذكرة تسعة يوروات 17.06.2022

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - سعوديات يتسابقن في الربع الخالي 17.06.2022

REV Saudi Women Rally

السعودية: نساء يتسابقن في الربع الخالي 17.06.2022

المزيد عالم السرعة

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - أغلى سيارة في العالم 25.06.2022

Titel: REV Hydrogen

هل الهيدروجين وقود المستقبل؟ 25.06.2022

Titel: REV Driver Sri Lanka

قطاع ريكشا وأزمة الوقود في سريلانكا 25.06.2022

Titel: REV Check Mustang E GT

فورد موستانغ ماخ الكهربائية 25.06.2022

اقرأ أيضا

21.09.2007 Workers manufacture Kangoo in the Morocco factory in September 21, 2007. Since its launch in 1997, more than 1.5 million Kangoo cars have been sold worldwide. The Kangoo has also been leader in its market segment in Europe since 1998. Other than France and Malaysia, the Kangoo is also produced in Argentina and Morocco. Foto: Joelle Vassort/MAXPPP +++(c) dpa - Report+++ |

إفريقيا وفرصة تحولها إلى مصنع سيارات العالم! 18.10.2021

حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟