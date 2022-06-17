أغلى سيارة في العالم

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السيارة الأغلى في العالم يعود تاريخها الى 70 عامًا، وسعرها 135 مليون يورو. في حلقة اليوم سنكتشف مرسيدس 300 إس إل إر وخليفتها "إي أم جي وان".
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
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