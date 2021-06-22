أغلى المدن للأجانب - بيروت ثالث أغلى مدينة في العالم

انتزعت عاصمة تركمانستان "عشق أباد" من هونغ كونغ صدارة قائمة أغلى مدن العالم لناحية معيشة المقيمين الأجانب، وفق تقرير نُشر الثلاثاء (22 يونيو/ حزيران 2021).
وقفزت بيروت إلى المرتبة الثالثة في تقرير "ميرسر" للعام 2021، بعدما كانت تحتل المرتبة 45 العام الماضي، وذلك بسبب "ركود اقتصادي حاد" ناجم عن مجموعة من الأزمات من بينها المشاكل المالية وكوفيد-19 وانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.
واحتلّت "عشق أباد" الصدارة هذا العام، بعدما كانت في الاستطلاع الماضي في المرتبة الثانية وذلك بسبب "تضخم محلي كبير"، وفق ما أعلن مسؤول قسم التنقل العالمي في ميرسر في فرنسا جان فيليب سارا.
وتعتمد تركمانستان بشكل شبه تام على صادرات الغاز الطبيعي وواجهت صعوبات في التعافي من التدهور الذي لحق في العام 2014 بأسعار مصادر الطاقة، والذي أثر كثيرا على قيمة العملة الوطنية وأغرق فئات سكانية كبيرة في الفقر.
ولا تزال المدن العشر الأغلى معيشة للأجانب تضم من جانب آسيا طوكيو (المرتبة الرابعة) وشنغهاي (المرتبة السادسة) وسنغافورة (المرتبة السابعة) وبكين (المرتبة التاسعة)، ومن جانب أوروبا ثلاث مدن سويسرية هي زوريخ (المرتبة الخامسة) وجنيف (المرتبة الثامنة) وبيرن (المرتبة العاشرة).
وحلّت لندن في المرتبة 18، فيما ارتفعت باريس من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 على ضوء ارتفاع سعر اليورو نسبيا مقابل الدولار.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت أغلى المدن الأميركية نيويورك من المرتبة السادسة إلى المرتبة 17، تليها لوس أنجليس في المرتبة 20 وسان فرانسيسكو التي تراجعت من المرتبة 16 إلى المرتبة 25.
أما المدن الهندية، فانخفض تصنيفها، وانتقلت بومباي من المرتبة 60 إلى المرتبة 78، بسبب تراجع الروبية أمام الدولار.
ووفق الاستطلاع حلّت بشكيك عاصمة قرغيزستان في أسفل التصنيف الذي شمل 209 مدن.
ص.ش/ف.ي (أ ف ب)
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز 133 والأخير: كاراكاس
احتلت العاصمة الفنزويلية المركز الأخير في قائمة أغلى مدن العالم لعام 2019، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في فنزويلا، وكذلك بسبب التضخم وانهيار الخدمات العامة، وهو ما جعل المدينة رخيصة جداً للعيش ولكن بخدمات سيئة للغاية لسكانها.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز العاشر: لوس أنجلوس
احتلت لوس أنجلوس مناصفة مع تل أبيب المركز العاشر في القائمة، وارتفعت بذلك أربعة مراكز عن تصنيف العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية في المدينة بصورة خاصة، وهو ما جعلها مدينة مكلفة حتى لسكانها من المشاهير والممثلين ونجوم هوليوود.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز العاشر: تل أبيب
تل أبيب هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي احتلت مركزاً متقدماً هذا العام في قائمة أغلى مدن العالم، ومن ضمن أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار السيارات وكلفة استخدامها وتأمينها وصيانتها في المدينة.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز السابع: نيويورك و كوبنهاغن و سول
تقاسمت هذه المدن الثلاث المركز السابع عالمياً. ودائماً ما تواجدت هذه المدن في قائمة المدن العشر الأغلى عالمياً، وفي كوبنهاغن يعود سبب ذلك مثلاً إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية وأسعار المواصلات. أما نيويورك فارتفعت ستة مراكز في القائمة لعدة أسباب منها ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما رفع الأسعار في المدينة.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الخامس: أوساكا وجنيف
مدينة أوساكا اليابانية (في الصورة) تقاسمت المركز الخامس مع جنيف السويسرية. وارتفعت بذلك أوساكا ستة مراكز نحو المقدمة مقارنة بقائمة العام الماضي لأغلى مدن العالم، وفيها ارتفعت بصورة خاصة أسعار المواد الغذائية. أما في مدينة جنيف التي تضم مراكز دولية كثيرة، فيبلغ سعر كيلو الخبز مثلاً نحو 6.06 دولارات.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الرابع: زيورخ
احتلت مدينة زيورخ السويسرية المركز الأول عالمياً العام الماضي. بيد أنها تراجعت هذا العام وحلت في المركز الرابع. ويحتاج المرء الكثير من المال للعيش فيها أو التمتع بجمالها. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة زجاجة البيرة في المعدل 3.25 دولارات، فيما كان سعرها نحو 1.68 دولاراً قبل عشر أعوام.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الأول: سنغافورة
يفضل الكثير من الناس سنغافورة كمحطة للتوقف قبل التوجه إلى مدن جنوب شرق آسيا، وهو ما يجعلها قبلة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم وواحدة من أغلى مدن العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعد المدينة مركز المال في آسيا – ومركز تسوق مثير. وفيها ترتفع خاصة أسعار إيجارات الشقق وأسعار العقارات، وهو ما يضمن لها مكان الصدارة في قائمة أغلى مدن العالم، والذي تتقاسمه مع ...
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الأول: هونغ كونغ
حلل العاملون على إجراء الإحصائية 150 مكاناً في 133 مدينة مختلفة حول العالم. وتم التنصيف بالاعتماد على عدة فئات، مثل سعر المواد الغذائية وسعر السكن والإيجارات، وأسعار الملابس والخدمات والنقل. كما تم دراسة مستوى تتطور الأسعار في المدن. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار في هونغ كونغ في العام الماضي بصورة كبيرة جداً، بحيث صعدت المدينة إلى المركز الأول عالمياً.
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أغلى مدن العالم في عام 2019
المركز الأول: باريس
مدينة الحب والأضواء احتلت مركز الصدارة في قائمة أغلى مدن العالم مشاركة مع هونغ كونغ وسنغافورة، وذلك حسب مجموعة "إيكونوميست"، التي تصدر مجلة بنفس الاسم. وهذه هي المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً تتقاسم فيها ثلاث مدن المركز الأول في القائمة. الكاتب: جنيفر فاغنر/ زمن البدري