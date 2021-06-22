أغلى المدن للأجانب - بيروت ثالث أغلى مدينة في العالم

انتزعت عاصمة تركمانستان "عشق أباد" من هونغ كونغ صدارة قائمة أغلى مدن العالم لناحية معيشة المقيمين الأجانب، وفق تقرير نُشر الثلاثاء (22 يونيو/ حزيران 2021).

وقفزت بيروت إلى المرتبة الثالثة في تقرير "ميرسر" للعام 2021، بعدما كانت تحتل المرتبة 45 العام الماضي، وذلك بسبب "ركود اقتصادي حاد" ناجم عن مجموعة من الأزمات من بينها المشاكل المالية وكوفيد-19 وانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.

واحتلّت "عشق أباد" الصدارة هذا العام، بعدما كانت في الاستطلاع الماضي في المرتبة الثانية وذلك بسبب "تضخم محلي كبير"، وفق ما أعلن مسؤول قسم التنقل العالمي في ميرسر في فرنسا جان فيليب سارا.

وتعتمد تركمانستان بشكل شبه تام على صادرات الغاز الطبيعي وواجهت صعوبات في التعافي من التدهور الذي لحق في العام 2014 بأسعار مصادر الطاقة، والذي أثر كثيرا على قيمة العملة الوطنية وأغرق فئات سكانية كبيرة في الفقر.

مشاهدة الفيديو 01:23 شارك أغلى مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة وأرخصها عربياً إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/2uWpF أغلى مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة وأرخصها عربياً

ولا تزال المدن العشر الأغلى معيشة للأجانب تضم من جانب آسيا طوكيو (المرتبة الرابعة) وشنغهاي (المرتبة السادسة) وسنغافورة (المرتبة السابعة) وبكين (المرتبة التاسعة)، ومن جانب أوروبا ثلاث مدن سويسرية هي زوريخ (المرتبة الخامسة) وجنيف (المرتبة الثامنة) وبيرن (المرتبة العاشرة).

وحلّت لندن في المرتبة 18، فيما ارتفعت باريس من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 على ضوء ارتفاع سعر اليورو نسبيا مقابل الدولار.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت أغلى المدن الأميركية نيويورك من المرتبة السادسة إلى المرتبة 17، تليها لوس أنجليس في المرتبة 20 وسان فرانسيسكو التي تراجعت من المرتبة 16 إلى المرتبة 25.

أما المدن الهندية، فانخفض تصنيفها، وانتقلت بومباي من المرتبة 60 إلى المرتبة 78، بسبب تراجع الروبية أمام الدولار.

ووفق الاستطلاع حلّت بشكيك عاصمة قرغيزستان في أسفل التصنيف الذي شمل 209 مدن.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب)