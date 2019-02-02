أغلى أرنب في العالم ثمنه أكثر من 90 مليون دولار

بيعت منحوتة "Rabbit أو بالعربي "الأرنب" الفضية لجيف كونز بمبلغ 91.1 مليون دولار (حوالي 81.2 مليون يورو)، متجاوزة السعر القياسي السابق لعمل فنان حي. وتمثل هذه القطعة الفنية قالبًا من الفولاذ المقاوم للصدأ بارتفاع 104 سنتيمترات، شُكِّل بلون أرنب قابل للنفخ. وهي القطعة الثانية من ثلاث قطع نفذها الفنان كونز عام 1986.

تم البيع في مزاد كريستي في نيويورك. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحصل فيها كونز (64 عاما) على رقم قياسي لأغلى عمل فني، ففي عام 2013 باع تمثالا في مزاد في نيويورك مقابل 58.4 مليون دولار واحتفظ الرقم القياسي لمدة خمس سنوات.

وقبل منحوتة كونز، كانت اللوحة التي رسمها الرسام البريطاني ديفيد هوكني (82 عامًا) تحتل سجل أغلى عمل لفنان حي، حيث عرضت قطعته الفنية "صورة لفنان (حمام مع شخصين)" في دار كريستي في نيويورك، مقابل حوالي 90.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي.

"Rabbit" هي من بين الأعمال الأكثر شهرة للفنان كونز منذ بداية شهرته في ثمانينيات القرن الماضي، والذي عرف بإثارته للجدل بسبب القيمة التجارية والفنية لأعماله.

والجدير بالذكر أن دار المزاد كريستي في نيويورك كان شهد الرقم القياسي لأغلى الأعمال الفنية المعروفة في التاريخ مع بيع "سالفاتور موندي" ليوناردو دي فينشي مقابل 450 مليون دولار.

أ.د.و/ع.ج.م (د ب أ)