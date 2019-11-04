 أغلق عينك وتجنب الشراء وأنت جائع- حيل للتوفير أثناء التسوق! | عالم المنوعات | DW | 04.11.2019

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منوعات

أغلق عينك وتجنب الشراء وأنت جائع- حيل للتوفير أثناء التسوق!

تشكل مصاريف المشتريات كابوسا حقيقيا لدى البعض، وفي حين ينجح البعض في التوفيق بين مصاريفه اليومية ودخله عن طريق التحكم في المشتريات، يرى البعض أن هذا الأمر صعب للغاية في ظل العروض الكبيرة التي تقدمها المتاجر.

Symbolbild Studentenjob (Fotolia/Peter Atkins)

كثيرة هي أمثالنا العربية التي تدعوا إلى الادخار والتوفير مثل "خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود"، و "على قدر بساطك مد رجليك".

يرى موقع فاميليه اوند تيب "Familie und Tipp" الألماني المختص بتقديم النصائح للعائلة أن "التسوق الذكي" هو أمر مهم وضروري لكل عائلة، فمتطلبات العائلة كثيرة ومتعددة، ما يجعل مهمة التوفير هو أمر صعب ويتطلب مهارة خاصة، ومن أجل ذلك يورد الموقع الألماني هذه النصائح:

التحضير الجيد هو الأساس

قبل عملية الشراء، يجب عليك فحص اللوازم الخاصة بك، والتحقق مما تحتاجه بالفعل، فكتابة قائمة بالمستلزمات والأشياء الضرورية، لا يمنع فقط من نسيان ما نحتاجه، بل أيضا تمنع من شراء الأمور غير اللازمة وغير الضرورية والتي قد تجذبنا أثناء عملية التسوق.

ضرورة مقارنة الأسعار

تتبع معظم المتاجر استراتيجية خاصة تدفع إلى مزيد من التسوق، ودفع المزيد من الاموال غير الضرورية. ويقول الخبراء إن الأسعار الأغلى سعرا، توضع عادة أمام المشتري كي يجدها دون جهد، في حين يرى الموقع الألماني أن السلعة الأرخص سعرا قد تكون في الرفوف السفلية أو الجانبية، وهو ما يستدعي بذل بعض المجهود من أجل مقارنة الأسعار، والبحث عن السلعة الأرخص ثمنا، والتي قد تكون بنفس الجودة.

إغلاق الأعين عما هو غير ضروري

تلجأ العديد من المحال إلى دفع المتسوقين إلى الشراء عن طريق توفير عروض مغرية لهم. وتختلف هذه الوسائل، فبعضها قد يعطي انطباعا بأنه موفر، في حين تركز بعضها على السعادة  التي ينالها المتسوق لدى شرائه هذا المنتج. بيد أن الخبراء يرون أنه من الواجب أن يكون المتسوق قادرا على إغلاق أعينه عن هذه العروض والمنتجات في حال كونها غير ضرورية.

التغيير صديق التوفير

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هناك بعض المتسوقين المخلصين لنفس السلع والمواد دائما، ولا يلجؤون للتغير إلا نادرا. قد يكون من المجد هنا مقارنة الأسعار، وهو ما قد يتطلب أحيانا أن نشتري سلعا مختلفة عن  التي تعودنا شراءها. قد يخشى البعض من التغيير، بيد أنه ضروري أحيانا وموفر، في ظل العديد من العروض التي تقدمها الشركات من أجل جذب المتسوقين لمنتجاتها.

مجلة شتيرن الألمانية أوردت بعض النصائح لقرائها بما يخص التوفير وخاصة الخضراوات والفواكه والتي قد يعد شراؤها أمرا يوميا وضروريا.

اختيار وقت الشراء

وتقول المجلة الالمانية إن شراء الفواكه والخضراوات في موسمها أرخص بكثير مقارنة بالشهور الأخرى من السنة، لذلك إن كنت تعرف أنك تستهلك نوعا معينا من الفواكه والخضار بكثرة، فقد يكون من المجد أن تشتري كمية كبيرة في موسمه الخاص، فهو سيكون طازجا ورخيصا، وبعدها تلجأ إلى تخزينه عن طريق التجميد أو الطبخ أو التعليب واستخدامها فيما بعد.

النصيحة الثانية التي توردها المجلة الألمانية بالتوجه إلى شراء الفواكه والخضراوات المجمدة. وتقول المجلة إن البعض يخشى من شراء الخضراوات المجمدة، لخوفه من عدم احتوائها على العناصر الغذائية اللازمة، بيد أن الأبحاث والدراسات أكدت بدورها على جودة الخضراوات والفواكه المجمدة، وهو ما قد يعد بديلا أرخص أحيانا.

هناك نقطة أخرى أوردتها المجلة وقد تشكل مفاجئة للبعض وهي الابتعاد عن شراء الخضراوات المعبأة بالفعل، وتعبئة الفواكه والخضراوات بشكل فردي، فعادة ما تكون الخضراوات المعبأة أغلى ثمنا، كما أن أوزانها ليست دائما حقيقية كما هو معلن، لذلك فإن تعبأة المنتوج قد يكسبك المزيد من الطعام بسعر أقل.

أخيرا نورد الحكمة العربية التي يرددها الكثير منا، خاصة في شهر رمضان وفي فترات الصوم المختلفة، وهي عدم الذهاب إلى الشراء وأنت جائع. هذه الحكمة حقيقية، إذ أن العديد من الدراسات أثبتت بأن الانسان الجائع يشتري المزيد من كميات الطعام مقارنة بالآخرين، لذلك فقد تكون النصيحة الأخيرة هنا الشراء من المتجر بمعدة ممتلئة.

المزيد من الأفكار للتوفير أثناء التسوق في ملف الصور التالي:

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الخضروات والفواكه الموسمية

    ينصح بشراء الخضروات والفواكه الموسمية التي تتميز بطيب طعمها وثمنها المناسب نظراً لوفرتها، بينما يجب الابتعاد عن الخضر والفواكه غير الموسمية التي تكون في الغالب غير طازجة ومرتفعة الثمن.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الاستفادة من العروض الخاصة

    غالباَ ما تقوم متاجر ومحلات بيع الأغذية بتخفيضات في أسعار بعض السلع من المواد الغذائية وغيرها. لذلك ينصح بأخذ هذه التخفيضات والعروض الخاصة بعين الاعتبار أثناء التسوق لتوفير بعض المال.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    العبوات الكبيرة أرخص

    يُنصح أيضاً بشراء السلع والمواد التي تكون في العبوات ذات الحجم الكبير. فكلما كانت الكمية أكبر، كلما كان السعر أنسب. ورغم عدم الحاجة إلى كل محتوى العبوات الكبيرة، إلا أن خبراء التسوق ينصحون بشرائها وتقاسم محتواها مع الجيران مثلاً.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الابتعاد عن منتجات الشركات المشهورة

    تتميز المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشهورة بارتفاع سعرها، لذا ينصح بشراء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بمتجر الأطعمة لأن سعرها مناسبة، ولا يختلف طعمها كثيراً عن منتجات الشركات المشهورة.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الأغذية رغم اقتراب انتهاء صلاحيتها

    انتهاء تاريخ الصلاحية لا يعني بالضرورة أن المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك، إذ يمكن لبعض المنتجات الاحتفاظ بطعمها الأصلي رغم انتهاء صلاحيتها، باستثناء بعض المنتجات الغذائية كالحليب والبيض التي يجب مراعاة تاريخ انتهاء صلاحيتها.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    كتابة قائمة التسوق

    كتابةُ قائمة التسوق يمكن من توفير الكثير من المال، فهي من جهة، تساعدنا على الاكتفاء بشراء المواد الغذائية التي نحتاجها فقط. بالإضافة إلى أنها تساعدنا في تحديد الأشياء التي نرغب بطهيها، ما يعني تحديد المشتريات بدقة.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    انتباه... السلع باهظة الثمن في أعلى الرفوف

    يتم في الغالب وضع السلع باهظة الثمن على مستوى النظر تماما، ما يغري المستهلك باقتنائها بدل البحث عن السلع الأرخص سعراً. ومن الحيل الذكية أيضا، التي يتبعها أصحاب متاجر المواد الغذائية، وضع السلع غالية الثمن في الطرف الأيمن من الرفوف، وذلك لأن معظم الأشخاص يتوجهون تلقائياً نحو اليمين.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    ابتعد عن التسوق وأنت جائع

    هذا ينطبق خاصة على أولئك الذين يتبعون نظام حمية غذائية. وينصح خبراء التسوق بعدم الذهاب إلى التسوق بمعدة فارغة لأن الشعور بالجوع يدفع إلى شراء أكثر مما قد يكون المستهلك في حاجة إليه، كما أنهم يحذرون كذلك من التسوق بشكل عفوي.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    تجنب المنتجات الغذائية الجاهزة

    غالبا ما تكون الوجبات الجاهزة باهظة الثمن. لذلك ينصح بشراء المواد الغذائية الطازجة. فتحضير الطعام بشكل ذاتي أطيب وكلفته أقل.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

مختارات

أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

غالباً ما نقوم بشراء المواد الغذائية بشكل عفوي دون أن نكلف أنفسنا عناء التفكير في إمكانية التوفير، مما قد يتسبب لنا في مشاكل مادية مع نهاية كل شهر. خلال هذه الجولة المصورة، سنتعرف على طرق ذكية للتوفير أثناء التسوق. (17.01.2014)  

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