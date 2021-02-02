أغلقت الحانات.. دبي تفرض سلسلة إجراءات جديدة لمحاربة كورونا

قررت سلطات إمارة دبي اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة في إطار مكافحة فيروس كورونا، وشملت الإجراءات إغلاق الحانات وخفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50 بالمئة.

كذلك شملت خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70 بالمئة وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70 بالمئة من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة.

وسيكون على المطاعم والمقاهي أن تغلق أبوابها عند الواحدة بعد منتصف الليل "مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية داخل المكان".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة دبي في بيان مساء الاثنين (الأول من فبراير/ شباط 2021) إن الإجراءات الجديدة التي ستطبّق بين 2 و28 شباط/ فبراير هدفها "ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار".

وكانت الإمارة التي يزورها ملايين السياح سنوياً، قد قرّرت في وقت سابق تعليق العمليات الجراحية غير الضرورية طبياً.

وجاءت القرارات في وقت شهدت الدولة الخليجية زيادة في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية خصوصاً مع تدفّق السياح على دبي ومناطق أخرى خلال عطلة نهاية العام.

وتسعى الإمارات لتلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في فترة قصيرة، وقد أجازت استخدام لقاحات سينوفارم الصيني وبيونتيك وفايزر الألماني الأمريكي وسبوتنيك-في الروسي.

وقدمت الإمارات أكثر من ثلاثة ملايين جرعة منذ بدأت التطعيم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو أعلى المعدلات على مستوى العالم بعد إسرائيل، وفق منصة "ستاتيستا" الألمانية للإحصاءات.

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ)