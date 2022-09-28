 أغلفة قابلة للأكل من الأعشاب البحرية.. حل بديل للبلاستيك؟ | التغيرات المناخية | DW | 28.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

أغلفة قابلة للأكل من الأعشاب البحرية.. حل بديل للبلاستيك؟

تسعى شركة لتصنيع أغلفة من الأعشاب البحرية كبديل لاستهلاك البلاستيك. وبحسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية، فبحال استمرار الوتيرة الحالية، ستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية ثلاث مرات عام 2060، لتصل إلى مليار طن سنوياً.

أكياس تسوق بلاستيكية

تضاعف كميات النفايات البلاستيكية بات يدق ناقوس الخطر

كيف نتجنب تغليف المشروبات والطعام بالبلاستيك لتقليل تلوث التربة والمحيطات؟ في لندن، وجدت شركة ناشئة حلاً لهذه الإشكالية، إذ طورت أغلفة صالحة للأكل أو قابلة للتحلل الطبيعي، مصنوعة من الأعشاب البحرية.

وبفضل هذه الفكرة، تتنافس شركة "نوتبلا" الناشئة هذا العام بين خمسة عشر مرشحاً في التصفيات النهائية، للفوز بجائزة Earthshot (إيرثشوت) التي أطلقها الأمير وليام لمكافأة الابتكارات المفيدة على صعيد حماية البيئة أو مكافحة تغير المناخ.

بدأت مغامرة "نوتبلا" في مطبخ صغير بلندن. فقد سعى كل من الفرنسي بيار باسلييه والإسباني رودريغو غارسيا غونزاليس، وكلاهما يدرسان في الكلية الملكية للفنون في لندن للتدرب على تصميم منتجات مبتكرة، إلى صنع أغلفة غير ضارة بالبيئة.

مختارات

في نتيجة غير متوقعة بالمرة، اكتشف باحثون جزئيات بلاستيكية في ثلوج القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، ما يشير إلى مدى انتشار التلوث البلاستيكي على مستوى العالم، والتهديدات الكبيرة التي تحيط بالنظام البيئي.

هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟

ويقول الفرنسي البالغ 35 عاماً لوكالة فرانس برس "عندما كنت مهندساً في مجال التعبئة والتغليف لدى شركة لوريال، كنت أطوّر أغلفة مصنوعة من البلاستيك، من زجاجات الشامبو إلى أوعية الكريمات، وسرعان ما أدركت أني أريد العمل على الحلول بدلاً من صنع المزيد من البلاستيك الذي ينتهي به المطاف في البيئة".

ويحاول الطالبان تصميم عبوات من مواد طبيعية وقابلة للتحلل، خلافاً للبلاستيك المتأتي من صناعة البتروكيماويات.

وبعد اختبار نباتات مختلفة، "وجدنا مستخلصات من الأعشاب البحرية، وأدركنا أنه يمكننا تطوير حلول قريبة جداً مما يمكن أن نجده في الطبيعة، تكون ربما صالحة للأكل حتى"، وفق بيار باسلييه.

قوام هلامي

حقق مقطع فيديو يعرض فيه الطالبان فكرة الأغلفة المصنوعة على شكل فقاعة صالحة للأكل تسمى "أوهو"، انتشاراً كبيراً على الإنترنت، ما أثار اهتمام المستثمرين. وفي عام 2014، أسس الطالبان "نوتبلا"، وهي الآن في مرحلة توسع كبير مع أكثر من 60 موظفاً، وباتت قريبة من تصنيع منتجاتها على نطاق صناعي.

ويمكن للغلاف الذي طورته الشركة، وهو بحجم حبة طماطم كرزية كبيرة ويُصنع من مستخلصات أعشاب بحرية من خلال مسار لا يزال سريّاً، أن يعلّب جميع أنواع السوائل: الماء، والكوكتيلات المخصصة للاستخدام خلال المهرجانات، أو مشروبات الطاقة التي تم توزيعها على سبيل المثال في عام 2019 للعدّائين في ماراثون لندن. وتصبح هذه المادة عند مضغها في الفم أشبه بحبة سكاكر ذات قوام هلامي.

وفي مكاتب الشركة المقامة داخل مستودع كبير قرب حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن، يتم إنتاج الفقاعات، فيما تُصنع المنتجات الأخرى لدى شركات مصنعة متعاقدة مع "نوتبلا" في أوروبا. ويدير الفريق الشاب أيضاً مختبرات لتطوير منتجات جديدة، تعتمد بدورها على الأعشاب البحرية.

فقد طور الفريق، على سبيل المثال، طلاءً طبيعياً قابلاً للتحلل الحيوي لعلب الوجبات الجاهزة يعمل على حماية العبوة من الشحوم أو الأطعمة السائلة.

وبذلك، تزود "نوتبلا" شركة "جاست إيت" العملاقة في القطاع في المملكة المتحدة وخمس دول أوروبية أخرى،منتجات صديقة للبيئة. كذلك كانت أغلفة الأطعمة التي بيعت خلال نهائي كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات في استاد ويمبلي بلندن في تموز/يوليو، مغلفة من "نوتبلا".

ميزات مذهلة

من أحدث ابتكارات الشركة الناشئة، تغليف شفاف للمنتجات الجافة، مثل المعكرونة. ويشرح بيار باسلييه أن الطحالب "لها ميزات مذهلة"، إذ إنها "تنمو بسرعة كبيرة، بعض الطحالب التي نستخدمها في مختبراتنا تنمو بمعدل متر تقريباً في اليوم (...) إلى ذلك، لا حاجة لأي نشاط بشري لجعلها تنمو، ولا داعٍ لإضافة ماء الشرب أو الأسمدة".

ويضيف المهندس الفرنسي "الطحالب موجودة منذ مليارات السنين، لذا أينما انتهى المطاف بأغلفتنا، فإن الطبيعة تعرف جيداً كيفية تفكيك هذه المواد وإعادة استخدامها من دون إحداث تلوث".

في الوقت الحالي، لا تزال منتجات "نوتبلا" أغلى ثمناً من المنتجات البلاستيكية، لكن من خلال البدء في إنتاج علبها للوجبات الجاهزة، خُفضت نسبة التكلفة الإضافية إلى ما يراوح بين 5% و10%.

وتريد الشركة أن تكون أحد البدائل من بين جملة حلول لتقليلاستهلاك البلاستيك، بموازاة تشديد بلدان كثيرة حول العالم قواعدها في هذا المجال.

وبحسب تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فبحال استمرار الأوضاع على الوتيرة الحالية، ستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية ثلاث مرات بحلول العام 2060، لتصل إلى مليار طن سنوياً، والكثير منها يلوث المحيطات ويشكل تهديدا على بقاء أنواع كثيرة.

هذا العام، بالإضافة إلى "نوتبلا"، وصلت أربع عشرة شركة أخرى إلى التصفيات النهائية لجائزة "إيرثشوت"، على أن يتم اختيار خمس منها للفوز بمليون جنيه. وتسلم الجوائز في 4 كانون الأول/ديسمبر في مدينة بوسطن الأميركية، خلال حفل سيُبث على الهواء مباشرة.

ع.أ.ج (أ ف ب)

إعادة تدوير البلاستيك

مواضيع ذات صلة

Garbage, including plastic waste, is seen at the beach of Costa del Este, in Panama City, on April 19, 2021. - Every two weeks, Marine Biology students descend about five meters in the sea to take care of a coral nursery of the staghorn species (Acropora cervicornis) in Portobelo, Panama, with which they aim to restore reefs damaged by climate change and pollution, as part of the Reef2Reef project. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

شهادات الحياد من البلاستيك: غسل أخضر أم خطوة نحو الحياد المناخي؟ 28.09.2022

آلية جديدة للتعويض تسمح للشركات بأن تطلق على نفسها اسم "محايدة من البلاستيك"، حتى وإن كانت تستمر فى استخدامه..فما هى هذه الصناعة التى أصبحت متنامية مؤخرا بشكل كبير؟

08.06.2022 *** A pedestrian throws trash into a speaking garbage can at the David Hall bridge in Malmo, Sweden on June 8, 2022. - Authorities recently changed the voice from a man's to that of a sensual female, hoping it would be more soothing. Previously the voice thanking people for disposing their garbage was a male, barking out no-nonsense messages from the public bins. But in a bid to make the experience of throwing out garbage more pleasant, the voice is now a husky timbre delivering double entendres. Its part of a new awareness campaign in Malmo to clean up public places and roads and raise awareness about littering. - Sweden OUT (Photo by Johan NILSSON / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT (Photo by JOHAN NILSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images)

السويد تشجع السكان على رمي النفايات بصوت أنثوي "مثير" 11.06.2022

تضع سلطات مدينة مالمو السويدية منذ مدة رسائل صوتية في الحاويات، بمجرد ما تُرمى القمامة فيها حتى يشكرك صوت مسجل. لكن الجديد هذه المرة أنها غيّرت الصوت الذكوري إلى صوت أنثوي وُصف بالمثير.

Hand out file photo dated August 25, 2015 of German research vessel Polarstern during an expedition into the central Arctic Ocean. Researchers on the world's biggest mission to the North Pole returned to dock on Monday, October 12, 2020, bringing home devastating proof of a dying Arctic Ocean and warnings of ice-free summers in just decades. The German Alfred Wegener Institute's Polarstern ship returned to the port of Bremerhaven after 389 days spent drifting through the Arctic trapped in ice, allowing scientists to gather vital information on the effects of global warming in the region. The team of several hundred scientists from 20 countries have seen for themselves the dramatic effects of global warming on ice in the region, considered the epicentre of climate change, according to mission leader Markus Rex. If the warming trend in the North Pole continues, then in a few decades we will have an ice-free Arctic in the summer, Rex said. The researchers' observations have been backed up by US satellite images showing that in 2020, sea ice in the Arctic reached its second-lowest summer minimum on record, after 2012. The Polarstern mission, dubbed MOSAIC, spent over a year collecting data on the atmosphere, ocean, sea ice and ecosystems to help assess the impact of climate change on the region and the world. Photo by Alfred Wegener Institute via ABACAPRESS.COM

التلوث بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي! 06.04.2022

كشفت دراسة حديثة أن التلوث بالجزئيات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي أيضاً، بل وبلغ مستوى مشابه للتلوث في مناطق أخرى من العالم، محذرة من أن لذلك تداعيات خطيرة على الأحياء البحرية وعلى المناخ.