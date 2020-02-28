 أغلب الرجال والنساء لديهم أحكام مسبقة حول المرأة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.03.2020

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منوعات

أغلب الرجال والنساء لديهم أحكام مسبقة حول المرأة!

تستمر المساعي لتغيير النظرة للمرأة منذ عقود، فهناك أحكام نمطية تطال المرأة وهي تقود السيارة وهي تقوم بوظيفة سياسية وهي تدير شركة عامة لكن دراسة حديثة كشفت أن النظرة للمرأة تصدر عن الرجال والنساء على حد سواء.

سيدة تتكلم مع زميلها في العمل وعلى وجهها ابتسامة. من الارشيف صورة رمزية للنظرة السائدة تجاه المراة في العمل والمجتمع

تتصاعد الدعوات مجددا لتجاوز النظرة النمطية والأحكام المسبقة التي توارثتها الأجيال حول النساء

مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة تتصاعد الدعوات مجددا لتجاوز النظرة النمطية والأحكام المسبقة التي توارثتها الأجيال حول النساء. واظهرت نتائج دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 90 % من سكان العالم من الجنسين، لديهم أحكام مسبقة حيال النساء.

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 ومن هذه الأحكام أن الرجال يصلحون أكثر من النساء ليكونوا مسؤولين سياسيين أو رؤساء شركات أو أن ارتياد الجامعة أهم للرجل منه للمرأة وكذلك أن الأولوية ينبغي أن تعطى للرجال في سوق العمل عندما تكون الفرص نادرة.

 وكالة برنامج الأمم المتحدة النمائي أصدرت نتائج هذه الدارسة، استنادا إلى بيانات من 75 دولة تشكل أكثر من 80 % من سكان العالم.

ودعا برنامج الأمم المتحدة الحكومات والمؤسسات إلى "اعتماد نهج سياسي جديد لتطوير هذه الآراء والممارسات التمييزية" فضلا عن خفض نسبة مخيفة واردة في التقرير تفيد أن 28 % من الأشخاص عبر العالم يعتبرون طبيعيا أن يضرب الرجل زوجته.

 وسجلت النسبة الأكبر أي 99,81 % في باكستان متقدمة على قطر (99,73 %) ونيجيريا (99,73 %).

 أما أدنى النسب فسجلت في أندورا (27,01 %) والسويد (30,01 %) وهولندا (39,75 %).

 وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى استمرار وجود "حواجز خفية" بين الرجال والنساء "رغم تسجيل تقدم على مدى قرون".

 وقال المسؤول في البرنامج بيدرو كونسيساو في بيان "تمر معركة المساواة بين الجنسين اليوم، بالقضاء على الأحكام المسبقة".

 وأضافت زميلته آشيم شتاينر "الجهود التي اثبتت فعاليتها للقضاء على الفروقات في مجال الصحة والتعليم، يجب أن تطور الآن لمواجهة مشاكل شائكة أكثر هي الأحكام المسبقة الراسخة لدى الرجال والنساء على حد سواء، والتي تحول دون حصول مساواة فعلية".

 م.م/ع.ج.م (أ ف ب)

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