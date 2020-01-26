أغلب الألمان مع زيارات مدرسية إلزامية لمعسكرات الاعتقال النازية

كشف استطلاع حديث أن أغلب الألمان يؤيدون إلزام جميع التلاميذ في المدارس بزيارة أحد معسكرات الاعتقال النازية السابقة. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياسات الرأي العام بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 56 بالمائة يؤيدون مثل هذه الزيارات الإلزامية للنصب التذكارية للمعسكرات مرة واحدة على الأقل خلال فترة التعليم المدرسي، فيما عارض 34 بالمائة منهم ذلك، وأحجم 10 بالمائة عن قول رأيه.

وزادت الرغبة في هذه الزيارات الإلزامية بصفة خاصة بين الشباب الذين أنهوا فترة التعليم المدرسي منذ فترة قصيرة، حيث أيدها 64 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. ولكن تأييد هذه الزيارات حظى بأغلبية أيضا بين الفئات العمرية الأخرى.

وصرح 55 بالمائة فقط من الألمان الذين شملهم الاستطلاع بأنهم زاروا معسكر اعتقال نازي سابق مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وبلغت نسبة الأشخاص الذين زاروا معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" 21 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع.

وتحل غدا الاثنين الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر "أوشفيتس" يوم 27 كانون الثاني/يناير عام 1945 على يد قوات الاتحاد السوفيتي السابق.

يذكر أن النازيين قتلوا في هذا المعسكر وحده أكثر من مليون شخص. وكان المجلس المركزي لليهود بألمانيا دعا للمرة الأولى منذ خمسة أعوام تخصيص زيارات إلزامية في صفوف التلاميذ لمعسكرات الاعتقال النازية السابقة. وصدرت بعد ذلك دعوات مشابهة من ساسة آخرين من أحزاب سياسية مختلفة.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت في الفترة بين 22 و23 كانون الثاني/يناير الجاري وشمل 2052 شخصا تبدأ أعمارهم من 18 عاما.

م.أ.م/ ع.ش (د ب أ)