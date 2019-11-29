 أغرب مكالمات الطوارئ في عام 2019 | عالم المنوعات | DW | 27.12.2019

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منوعات

أغرب مكالمات الطوارئ في عام 2019

آلاف المكالمات تتلقاها خدمات الطوارئ من إطفاء وشرطة وإسعاف سنوياً، منها ما هو جدي ومأساوي، ولكن قليلاً منها أيضاً غريب إلى درجة الفكاهة، وعجيب إلى درجة الاستحالة. دعونا نتعرف على أغرب تلك المكالمات التي جرت في عام 2019.

طلبات غريبة وشكاوى عجيبة تلقتها خدمات الطوارئ المختلفة لعام 2019

طلبات غريبة وشكاوى عجيبة تلقتها خدمات الطوارئ المختلفة لعام 2019

عادة ما يستعين الناس بخدمات الطوارئ، سواءً كانت من الشرطة أو الدفاع المدني أو الإسعاف، في حالات تستدعي وجودهم، وكثيراً ما ينجم عن ذلك إنقاذ حياة أو الإمساك بلصوص ومجرمين. لكن بعض المكالمات لاستدعائهم هي غريبة أكثر منها جدية، وعدد منها جرى هذا العام.

"صوت الحب"

"ضجة غريبة" وجلبة غير مفهومة سرقت النوم من عيني سيدة في منطقة فرانكونيا السفلى، جنوب ألمانيا، في سبتمبر/ أيلول، ودفعتها إلى الاتصال برقم الطوارئ. موظفو الطوارئ الذين هرعوا إلى المكان اكتشفوا سر هذه الضوضاء بسرعة: جدي هائج كان يحاول إرضاء إناث قطيعه! الناطق باسم الشرطة صرّح بالقول: "نظرة واحدة من نافذة المنزل قبل الاتصال بالطوارئ كانت كفيلة بتوضيح الموقف".

لم يكن هذا الماعز الوحيد الذي أقضّ مضاجع الشرطة في ألمانيا، إذ دفع صراخ مبهم شرطة فاينهايم بولاية بادن فوتمبرغ الألمانية، قبل أسبوعين من حادثة فرانكونيا السفلى، إلى الدفع بكلاب تقفي الأثر والطائرات العمودية وفرق البحث ظناً منها أن الصراخ يعود إلى شخص تائه. لكن الكاميرات الحرارية كشفت أن الأمر لا يعدو كونه عنزة كانت قد علقت في سياج وكانت تصرخ طالبة العون.

"أزمة شعر"

في أبريل/ نيسان قامت سيدة في مدينة لوبيك الألمانية بالاتصال بالشرطة بعد أن فشلت صاحبة محل تسريح للشعر في صبغ لونها باللون الذي تريده. وقالت السيدة لشرطة المدينة إن صاحبة المحل صبغت شعرها ثلاث مرات، وأن ذلك سبب لها "مشكلة كبيرة". بالطبع، اعتذرت الشرطة عن التدخل بالقول إنها "ليست الجهة المناسبة لإعطاء استشارات في تسريح الشعر".

لم يقم الحلاق بتصفيف شعرك كما تحب؟ اتصل بالشرطة!

لم يقم الحلاق بتصفيف شعرك كما تحب؟ اتصل بالشرطة!

"أخبار كاذبة"

تثير الأخبار الكاذبة الحنق لدى الكثيرين. لكن أن يدفع ذلك شخصاً للاتصال بالشرطة نحو 40 مرة للإبلاغ عن مشاهدته لأخبار كاذبة في التلفزيون أمر لا يقع كل يوم. الطريف في الأمر أن الرجل، الذي أراد أن يحرر بلاغاً ضد القناة التلفزيونية، لم يكن يعلم على ما يبدو أن القناة تقع خارج ألمانيا ولا يطالها نفوذ القانون الألماني. بعد الاتصال السابعة والثلاثين، اضطرت شرطة مدينة أولدنبورغ الألمانية إلى إرسال دورية إلى مقر إقامة المتصل العنيد لمصادرة هاتفه المحمول.

مختارات

"مقنعون واختطاف"

مقنعون في سيارة تحمل أضواء الشرطة الزرقاء يقتحمون إحدى الحانات ويختطفون رجلاً: ما رواه شهود عيان في مدينة بلانكنباخ بولاية بافاريا في أغسطس/ آب دفع الشرطة إلى إطلاق حملة كبرى للبحث عن المختطف والخاطفين. لكن الأمور اتضحت بسرعة عندما وصلت الشرطة إلى عين المكان، إذ تبين أن الأمر ليس سوى جزء من حفلة عزاب أقامها أصدقاء لصديقهم المقبل على الزواج. هذا السيناريو تكرر خلال العام المنصرم عدة مرات في عدد من مناطق ألمانيا.

"الابن الغاضب"

من الطبيعي أن يشعر الآباء بالفخر عندما يشاهدون أطفالهم وقد طوروا حساً أخلاقياً عالياً. لكن هل سيشعر والد هذا الطفل بنفس الشعور، بعدما أبلغ ابنه، البالغ من العمر خمس سنوات، الشرطة عن أن والده قام بعبور إشارة حمراء بسيارته؟ في صيف هذا العام، قالت شرطة مدينة فورتزبورغ الألمانية إنها "تلقت مكالمة من صوت يافع ثم أغلق السماعة فيما بعد، لتعاود الشرطة الاتصال بالرقم، ويقوم الوالد بتمرير السماعة لابنه الصغير، الذي روى للشرطة كيف قام والده بتجاوز إشارة ضوئية حمراء مرتين بسيارته، وأن على الشرطة إيداعه السجن بسبب ذلك!"

"مساعدة مدرسية"

في مدينة لافاييت بولاية إنديانا الأمريكية، تلقت موظفة الطوارئ طلباً غريباً في يناير/ كانون الثاني، إذ طلب فتى صغير في العمر منها مساعدته في حل وظائفه المدرسية. وأضافت الموظفة أنطونيا بندي: "كان يسألني عن حاصل جمع ثلاثة أرباع وربع". وبحسب معطيات الشرطة الأمريكية، لم يكن هناك الكثير من مكالمات الطوارئ في ذلك اليوم، ما حدا بالموظفة الخدومة إلى مساعدة الفتى في وظائفه.

ي.أ/ز.أ.ب

  • Two men's hands shaking (picture-alliance/dpa/S. Stein)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    المصافحة

    يصافح الألمان في كثير من الأوقات مثل اجتماعات العمل أو إبرام صفقة أو عند مقابلة شخص لأول مرة أو للتهنئة. غير أنهم يصافحون عندما يتمنون لأحدهم "عيد ميلاد سعيد" أو لمجرد قول "مرحباً" عند الوصول. حتى الأطفال قد يصافحون بعضهم البعض.

  • Little toy figures kissing (picture-alliance/imageBROKER/F. Vogel)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    قبلة أم عناق؟

    في الأجواء غير الرسمية، قد تكون المصافحة مصحوبة بقبلة على كل من الخدين أو على جهة واحدة فقط بين الأشخاص الذين يعرفون بعضهم جيداً، وقد يختلف ذلك قليلاً. أما العناق فهو محجوز لأفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين.

  • Boy in front of chalkboard with letters floating around in the air (Fotolia/lassedesignen)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    المخاطبة الرسمية

    في ألمانيا، عند مقابلة شخص ما للمرة الأولى أو في اجتماع رسمي أو للأشخاص الأكبر عمراً يجب المخاطبة بطريقة رسمية "حضرتكم" تعبيراً عن الاحترام، إلى أن يدعوك الشخص الآخر لمخاطبته بطريقة غير رسمية (أنت) التي تستخدم بين الأصدقاء والمعارف.

  • Actress and inventor Hedy Lamarr speaking on the phone (picture-alliance/ dpa)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    آداب الهاتف

    يجب استخدام الصيغة الرسمية أيضاً عند الاتصال بالأماكن العامة أو الدوائر الرسمية عبر الهاتف. وتبدأ الحديث بالتحية وثم تذكر اسمك. ومن الطريف أيضاً أن الألمان يجيبون على الاتصالات الهاتفية بقول اسم العائلة عوضاً عن "ألو".

  • Man in office opening up door (imago/Westend61)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    النقر على الباب

    قد لا يكون النقر على الباب قبل دخول منزل أحدهم حكراً على الألمان. غير أن الطريقة التي قد يستخدمها الألمان قد تكون مختلفة. عند الطبيب مثلاً، سينقر الطبيب قبل دخول الغرفة للفحص كي لا يفاجئك.

  • Pink and orange-colored roses (picture-alliance/W. Rothermel)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    قلها مع الزهور

    يهتم الألمان كثيراً بالهدايا وخصوصاً المقدمة للمضيفين. عند دعوتك لتناول العشاء في منزل شخص ما، يمكنك إهداء زجاجة من النبيذ أو علبة من الشوكولاتة إلى جانب بعض الزهور. يعتبر تقديم باقة من الورود أمراً رئيسياً في التعبير عن الامتنان أو كهدية عيد ميلاد حتى لشخص لا تعرفه جيداً.

  • Man holding flowers, looking at his watch (picture-alliance/dpa/U.Sapountsis)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    الدقة في المواعيد

    الالتزام الدقيق بالمواعيد من أهم الأمور في ألمانيا. قد يغفر لك الأصدقاء تأخرك لما لا يتجاوز 10 دقائق، ولكن إذا كنت ستتأخر أكثر من ذلك يجدر بك الاتصال أو الاعتذار عبر رسالة نصية قصيرة.

  • Fußmatte Willkommen (Fotolia/denlitya)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    الأحذية خارجاً!

    في الأجواء الشخصية وليست الرسمية اترك الحذاء بالخارج. غالباً ما يخلع الألمان أحذيتهم خارجاً أو في الردهة عند دخول منزلهم أو منزل شخص آخر، وهي عادة صحية تحافظ على نظافة المنزل.

  • Red house slippers (Fotolia/zhekos)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    حذاء المنزل

    بعد أن يخلع الألمان أحذيتهم، يرتدون ما يسمى "هاوس شوه" أو حذاء المنزل الخاص بالبيت فقط. ويقال إن هذه العادة لا تعني المحافظة على النظافة فحسب، بل تعني ترك العالم وراءك، واحترام خصوصية البيت.

  • Meal laid out on a table in a garden (picture-alliance/Design Pics/L. D. Gordon)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    آداب المائدة

    من الأدب إبقاء كلتا يديك -دون المرفقين- على الطاولة أثناء الراحة عند تناول الطعام، وعدم الإمساك بيديك في حضنك. تناول الطعام بالشوكة التي تمسكها في يدك اليسرى والسكين في اليسرى وعدم تبديلهما.

  • Fork and knife at the 4:20 position (picture-alliance/dpa/)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    عند الطعام

    أثناء الراحة عند تناول الطعام، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليسرى وكأنها على التوقيت (8:30) من الصحن كي لا يأخذ النادل طبقك قبل انتهائك من الأكل. وعند الانتهاء، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليمنى (كما في الصورة).

  • Sign in a kitchen with the words Guten Appetit! (Fotolia/MK-Photo)

    آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

    قلها بطريقة لبقة

    يشبه الألمان في هذه العادة الفرنسيين، إذ يقولون "غوتن أبيتيت" ما يعني "استمتع بتناول وجبتك" قبل بدء الطعام. لويزا شيفر/ ريم ضوا.


مختارات

آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية

في ألمانيا مثلما في بلدان العالم الأخرى، توجد آداب وسلوكيات اجتماعية مميزة خاصة بها قد تكون مألوفة لديها ولكنها غريبة في مجتمعات أخرى، مثل آداب الحديث والمائدة. تعرف في مجموعة من الصور على بعض آداب الحياة في ألمانيا. (30.03.2019)  

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