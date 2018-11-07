 أغرب عقوبة لمذيع- نساء على الهواء! | عالم المنوعات | DW | 28.12.2018

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منوعات

أغرب عقوبة لمذيع- نساء على الهواء!

حسم القضاء الأرجنتيني دعوى ضد مذيع راديو متهم بالتحيز للذكور ضد النساء، بإلزامه باستضافة ناشطات نسويات لمدة خمسة شهور متعاقبة وتفاصيل أخرى، تثبت مرة أخرى أن الجزاء حين يأتي من جنس العمل، قد يصبح طريقة لإصلاح المتهم.

Mosambik - Nampula Rádio Vida (DW/J. Beck)

يبدو أنّ المذيع الأرجنتيني أنغيل ايختكوبر قد تبنى نهجاً معادياً للنساء مبني على انحيازه المطلق للذكور وتفضيله عليهن، بل إنه أعتاد على توجيه كلمات مهينة للنساء ومهاجمة الناشطات النسويات بوصف" فيمينازيات". كما اعتاد أن يصف النسوة بـ"الناس المقرفين"، وكل هذا على الهواء في برنامج إذاعي!

ولدى مثوله أمام المحكمة، وطبقاً لموقع "شبيغل أونلاين" الألماني ومصادر خبرية أخرى، أبدى المتهم ندمه وتمكن من إقناع القاضية عضو هيئة المحكمة برغبته في إصلاح نفسه، طالباً إسقاط التهمة الموجهة له مقابل تعهد وخطة طريق للتغير المطلوب. وهكذا فقد قرر القاضي الذي تولى محاكمته بناءً على شكاوى وجهت بحقه أن يعاقب المذيع المعروف باسم "بيبي" بطريقة مبتكرة ضمن اتفاقية الندم المفروضة عليه، ويتضمن ذلك:


 

* استضافة ناشطات نسويات في كل برامجه لمدة 10 دقائق في العرض الواحد دون مقاطعتهن.

* تستمر الاستضافة المشروطة لمدة خمسة أشهر.

* يُلزم المذيع المتهم باستضافة شخصيات نسوية تقدم له من هيئة المحكمة التي تضم امرأة ستتولى هي ترتيب تنفيذ بنود العقوبة.

* تتولى نائبة الادعاء العام الارجنتيني فيرونيكا غواغينو، المختصة بشؤون الجندر، تهيئة محاور النقاش والأسئلة التي توجه للضيفات.

* يتعهد "بيبي" بعدم إطلاق أيّ عبارات تفرقة بحق الجنس اللطيف لمدة عام كامل.

* يلزم المتهم بتقديم تبرع صغير لصندوق الإعانات في الكنيسة الكاثوليكية.

* إذا أخل بأيَ من هذه التفاصيل سيحال المتهم مرة أخرى إلى القضاء ويقاضى في دعوى رسمية كاملة.

فيا ترى هل يفي "بيبي" - المعروف بكونه "عدو المرأة" - بوعوده؟ وهل يوجه برامجه الإذاعية نحو خدمة قضايا المرأة متجنباً التحريض على الناشطات النسويات، بما ينسجم مع التغيرات في تشريعات الأرجنتين والتي تسعى إلى مراعاة الفروق الجندرية وتقليص الثغرة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل؟

ملهم الملائكة/ ي.أ

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب

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  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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    اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".

  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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    واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.

  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    داستن هوفمان والتحرش بمتدربة

    اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".

  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير

    يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.

  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما

    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    النساء متهمات أيضا بالتحرش

    تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم

    حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.


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