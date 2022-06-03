أغذية من أجل دماغ أفضل

فواكه مفيدة للحفاظ على قلب سليم ينبض بالحب والحياة

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟