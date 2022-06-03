أغذية من أجل دماغ أفضل

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هناك أغذية عديدة تفيد الدماغ، لكن ثلاثة منها تفيد وتنشط الدماغ بشكل خاص. لنتعرف عليها في هذا التقرير.
أظهرت دراسات متعددة الدور البارز للغذاء الصحي في نمو الطفل وتغذية دماغه. ويوصي الخبراء والأطباء بمجموعة متنوعة من الأطعمة لما تحتويه على عناصر غذائية تساعد على نمو الطفل وتطوره.
يخاف الكثيرون من تبعات ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم. ولأن الوقاية خير من العلاج، جمعنا قائمة بأفضل الأغذية التي تساعد على ذلك.
يعاني الكثيرون من هشاشة العظام مع تقدمهم في العمر، وتتسبب فيها عدة عوامل من أهمها الغذاء. فما هي الأغذية التي ينصح بها الخبراء للحفاظ على صحة العظام؟
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟
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