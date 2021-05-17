أغذية مفيدة للحفاظ على سلامة الغدة الدرقية.. تعرف عليها

تعتبر أمراض الغدة الدرقية من بين الأمراض التي تنتشر بشكل كبير في العديد من دول العالم. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يعاني أكثر من واحد بين كل ثلاثة أشخاص من تورم أو التهاب الغدة الدرقية أو خلل وظيفي فيها، حسبما أورد موقع "فرويندن" الألماني.

ويزيد خطر الإصابة بأحد اختلالات الغدة الدرقية مع التقدم في العمر. وفيما تختلف الأعراض والمشاكل التي يمكن أن يسببها مرض الغدة الدرقية من شخص إلى آخر، إلا أن نتيجة إصابة الغدة الدرقية تبقى واحدة، وهي اختلال التوازن الهرموني في الجسم، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومعدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم.

ومن بين النتائج التي تترتب عن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مشاكل في الدورة الدموية وكثرة التعرق وضعف التركيز. ولذلك، فإذا كنت تشك في وجود خلل وظيفي في الغدة الدرقية، فعليك مراجعة الطبيب وعلاج ذلك إذا تطلب الأمر! ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة بشكل أساسي لصحة الغدة الدرقية، نقلها موقع "فرويندن" عن أطباء وخبراء تغذية:

الأسماك والفطر والفول السوداني نظراً لوفرة مادة اليود فيها

نخالة القمح وحبوب الهيل للحصول على الحديد

البروتينات المتوفرة في المكسرات وحبوب الكينوا لنقل الهرمونات إلى الخلايا

بذور الشيا والكتان الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية القيّمة

جذر التايغا الخشن والكونيفلور لتقوية جهاز المناعة

ع.ش/ ي.أ