أغذية صديقة للشعر

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في عام 2021 حققت مبيعات مستحضرات العناية بالشعر حول العالم حوالي 70 مليار يورو. فيما يرى أطباء الجلد أن الجمال يأتي من الداخل! فما هي العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر وما الأطعمة الغنية بها؟
الحصول على شعر كثيف ولامع وبشرة صحية، قد يكلفك أقل مما تعتقد. عشرة أغذية غنية بالفيتامينات والعناصر المغذية تغنيك عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن والمضرة أحياناً.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول