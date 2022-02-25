صحتك بين يديك

أغذية صديقة للشعر

في عام 2021 حققت مبيعات مستحضرات العناية بالشعر حول العالم حوالي 70 مليار يورو. فيما يرى أطباء الجلد أن الجمال يأتي من الداخل! فما هي العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر وما الأطعمة الغنية بها؟