 أغاني ″مشروع ليلي″ تتحدى المنع وتصدح في سماء بيروت | عالم المنوعات | DW | 10.08.2019

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منوعات

أغاني "مشروع ليلي" تتحدى المنع وتصدح في سماء بيروت

بعد إلغاء حفل لفرقة "مشروع ليلى" في العاصمة اللبنانية بيروت "منعاً لإراقة الدماء"، شهدت مقاهي العاصمة وشوارعها تضامناً من نوع خاص مع الفرقة شارك فيه العديد من نجوم الموسيقى احتجاجاً على إلغاء الحفل.

Mashrou Leila Sänger Hamed Sinno (Getty Images/AFP/K. Sahib)

ضجت مقاهي بيروت وبعض شوارعها ليل الجمعة (9 آب/ أغسطس) بأغنيات فرقة (مشروع ليلى) في وقت كان من المقرر أن تحيي فيه الفرقة حفلة ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية وتم إلغاؤها تحت ضغوط دينية من الكنيسة.

وأحيا ناشطون موسيقيون الحفل البديل لفرقة (مشروع ليلى) حيث أقيم مهرجان حمل عنوان (صوت الموسيقى أعلى) على مسرح (ذا بالاس) في شارع الحمرا في بيروت فيما خصصت المقاهي المحيطة في المدينة ليلها لأغنيات الفرقة. وحمل الحفل البديل شعار (للوطن) بتنظيم من مركز الدفاع عن الحريات (سكايز) ومشاركة ناشطين وفنانين وصحفيين. وكانت مهرجانات بيبلوس قد ألغت حفلا للفرقة وذلك "منعاً لإراقة الدماء" حسبما جاء في بيانها بعد احتجاجات من زعماء كنيسة اتهموا الفرقة بالتجديف.

وأمام جمهور فاق ثلاثة آلاف شخص حسب المنظمين ردد هتاف "القمع مش مشروع" تمت قراءة رسالة وجهها أعضاء فرقة مشروع ليلى إلى الحضور نظراً لوجود الفرقة خارج لبنان. وعبرت الفرقة في رسالتها عن رفضها لتحويل المجتمع اللبناني إلى مجتمع "الظلامية".

"النضال إلى المستقبل والحرية"

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كنيسة لبنانية تطالب بإلغاء حفل لفرقة (مشروع ليلى) الغنائية

وقالت في الرسالة التي تلتها الناشطة جمانة تلحوق "الليلة في 9 آب كان من المفترض أن نحتفل بمرور 10 سنين على فرقتنا مع عائلاتنا وأصحابنا وجمهورنا.. الليلة لم تعد عن مشروع ليلى.. أصبحت عن النضال إلى المستقبل والحرية لنقول يلي براسنا.. وعن مستقبل يسمح على الأقل بأبسط الحريات.. مستقبل حيث الرقابة والرقابة الذاتية لا تستمر بمنعنا من التعبير عن أنفسنا.. قلوبنا (ترفرف) من كمية الدعم التي تصلنا حتى من ناس ما بيحبو شغلنا لكنهم رفضوا رؤية مجتمعنا يسير إلى الظلامية".

وأهدت فرقة مشروع ليلى الحفل قطعة موسيقية مصورة كان من المقرر عرضها قبيل حفلة بيبلوس وتحمل عنوان "راديو رومانس. وقدمت على المسرح أغنية (الجن) والتي سبق وأن اعترضت عليها السلطات الدينية المسيحية في لبنان بحجة أنها تسيء للقيم الدينية.

وقد أطل الممثلان بديع أبو شقرا وندى أبو فرحات على المسرح ليلقيا كلمة باسم الحفل الذي تخطى كل الضغوط والتهديدات. وقالت أبو فرحات لرويترز إنها حضرت وشاركت في هذا الحفل لأنها مؤمنة ببلد متحضر ويرفض الغضب الديني ويهدد الفن وأضافت "أنا لا ألغي أحد وأقف مع القضية التي يمثلها مشروع ليلى".

وقال الموسيقي وعازف العود زياد سحاب إن هذا هو المكان الطبيعي لأي موسيقي يتحسس الخطر من هيمنة المؤسسات الدينية على الأعمال الفنية.

ر.ض/ع.ج.م (رويترز)

  • Deutschland Hamburg - Deutscher Radiopreis: Adel Tawil (picture-alliance/Eventpress Hoensch)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    عادل الطويل

    يُعتبر عادل الطويل مطربا شهيرا في ألمانيا. ولد عام 1978 في برلين لأب مصري وأم تونسية. بدأ حياته الموسيقية في التسعينيات. وفي 2004 أسس مع المغنية الألمانية انيته هومبه فرقة Ich + Ich. لاقت أغانيه شهرة كبيرة في ألمانيا وحل ضيفا على الكثير من البرامج وأحيا حفلات كبيرة في عدة مدن ألمانية. يتمتع بشعبية في العالم العربي، إذ شارك مع المطرب المصري محمد منير في عدة أعمال فنية.

  • Bushido (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    بوشيدو

    بوشيدو مغني راب اسمه الحقيقي أنيس الفرشيشي، وهو من أصول تونسية. ولد في مدينة بون عام 1978 لأب تونسي وأم ألمانية. شق طريقه إلى الغناء في أواخر التسعينات. لاحقته فضائح خاصة متعلقة بالمخدرات والعنف والملكية الفكرية، فيما تعرضت أغانيه لانتقادات سياسية كبيرة.

  • Popstar Namika beim Dreh mit der DW (DW/C. Würzburg)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    ناميكا

    اسمها الحقيقي حنان حمادي، ولدت عام 1991 لأب وأم مغربيين. أصدرت ألبومها الأول عام 2015 وحمل اسم "نادور" نسبة إلى مدينة الناضور المغربية مسقط رأس أبويها. واشتهر الألبوم بأغنية "شخص أحب إلى قلبي / Lieblingsmensch" التي حققت نجاحا كبيرا تمثّل بحصولها على نحو 87 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

  • Musiker Kollegah und Farid Bang (AFP/Getty Images)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    فريد بانغ (يسار الصورة)

    اسمه الحقيقي فريد العبدلاوي ويعد من المطربين الألمان من أصول عربية، وهو من القلائل غير المولودين في ألمانيا. ولد في مدينة مليلية عام 1986 وفي عامه الثامن هاجرت أسرته إلى ألمانيا. بدأ حياته الفنية بشكل احترافي منذ بداية عام 2009.

  • Deutscher Rapper Massiv (picture-alliance/dpa)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    ماسيف

    اسمه الحقيقي وسيم طه، وهو مغني راب ألماني من أصل فلسطيني ومن مواليد عام 1982. أصدر أول ألبوم غنائي في 2006. تدور أغانيه حول الحياة في المناطق الفقيرة.


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