 أعيد فتح الجامعات في أفغانستان - ولكن للرجال فقط | DW الأخبار | DW | 06.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أعيد فتح الجامعات في أفغانستان - ولكن للرجال فقط

أعيد افتتاح الجامعات للعام الجديد في أفغانستان، ولم يُسمح إلا للطلاب الذكور بالعودة إلى الفصول الدراسية. ويأتي ذلك في أعقاب حظر التعليم العالي على النساء الذي فرضته حركة طالبان العام الماضي.

المزيد من المركز الإعلامي

حكومة طالبان تطيح بكل مكتسبات المرأة الأفغانية عبر عشرين عاما من النضال.

حكومة طالبان تشدد القيود على النساء في أفغانستان 25.12.2022

An Afghan female student stands in front of the entrance gate of Kabul University in Kabul, Afghanistan, December 21, 2022. REUTERS/Ali Khara

أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع 21.12.2022

بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة 28.01.2023

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول 25.08.2022

المزيد DW الأخبار

فنان أمريكي من أصل سوري يقدم حفلا غنائيا دعما لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

فرج أبيض فنان أمريكي سوري يحي حفلا في برلين دعما لضحايا الزلزال 06.03.2023

بموجب مسودة قواعد جديدة، لن يضطر المهاجرون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية.

ألمانيا .. مهاجرون ينتظرون تخفيف شروط التجنيس 06.03.2023

ألمانيا تعوض النقص في اليد العاملة بمجال التمريض عبر الاستعانة بالممرضات الأوكرانيات

طريق جديد للممرضات الأوكرانيات في المستشفيات الألمانية 06.03.2023

تكافح العديد من الشركات الأوكرانية من أجل البقاء في ظل الحرب المتواصلة. وتسبب الغزو الروسي في إلحاق أضرار جسيمة بها.

أوكرانيا .. الشركات تكافح من أجل البقاء في ظل الحرب 06.03.2023

اقرأ أيضا

seit 3 monaten werden Schulerinnen in Iran mysteriös vergiftet

دعوات ألمانية وأمريكية وأممية للتحقيق في تسميم مئات الطالبات بإيران 03.03.2023

دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيقات بشأن تسميم طالبات إيرانيات، فيما قالت واشنطن إن التقارير الواردة بشأن الأمر مقلقة للغاية. وانضمت الأمم المتحدة إلى المطالبين بالتحقيق. وكانت مئات الطالبات قد تعرضن لتسمم يعتقد أنه متعمد.

The family of a 19-years old girl who was victim of a suicide bomber mourns, in Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 30, 2022. A Taliban spokesman says a suicide bomber has killed several people and wounded others at an education center in a Shiite area of the Afghan capital. The bomber hit while hundreds of teenage students inside were taking practice entrance exams for university, a witness says. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان 20.12.2022

قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. وندّدت واشنطن بقرار بهذا القرار وحذّرت من تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.

Afghan female university students stop by Taliban security personnel stand next to a university in Kabul on December 21, 2022. - Afghanistan's Taliban rulers have banned university education for women nationwide, provoking condemnation from the United States and the United Nations over another assault on human rights. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

حظر التعليم الجامعي على نساء أفغانستان – قلق أممي وإدانة ألمانية 21.12.2022

فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.

Afghanische Frauen nehmen an einer Demonstration gegen das kürzlich verhängte Universitätsverbot für Frauen teil. Am 20. Dezember hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Universitäten verbannt. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد التعليم.. طالبان تمنع عمل النساء في المنظمات المحلية والأجنبية 24.12.2022

أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.