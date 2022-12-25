أعيد فتح الجامعات في أفغانستان - ولكن للرجال فقط

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أعيد افتتاح الجامعات للعام الجديد في أفغانستان، ولم يُسمح إلا للطلاب الذكور بالعودة إلى الفصول الدراسية. ويأتي ذلك في أعقاب حظر التعليم العالي على النساء الذي فرضته حركة طالبان العام الماضي.
دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيقات بشأن تسميم طالبات إيرانيات، فيما قالت واشنطن إن التقارير الواردة بشأن الأمر مقلقة للغاية. وانضمت الأمم المتحدة إلى المطالبين بالتحقيق. وكانت مئات الطالبات قد تعرضن لتسمم يعتقد أنه متعمد.
قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. وندّدت واشنطن بقرار بهذا القرار وحذّرت من تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.
فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.
أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.
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