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أعيد فتح الجامعات في أفغانستان - ولكن للرجال فقط

أعيد افتتاح الجامعات للعام الجديد في أفغانستان، ولم يُسمح إلا للطلاب الذكور بالعودة إلى الفصول الدراسية. ويأتي ذلك في أعقاب حظر التعليم العالي على النساء الذي فرضته حركة طالبان العام الماضي.