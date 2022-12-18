"أعيدوه إلى إفريقيا" ـ تعليقات عنصرية ضد كومان لاعب منتخب فرنسا

لا تحتاج للبحث عن الإهانات والعبارات والرموز العنصرية التي تعرض لها لاعب المنتخب الفرنسي كينغسلي كومان، على وسائل التواصل الاجتماعي. تبرز مباشرة رموز تعبيرية على شكل قرد أو غوريلا وما شابهها.

وعلى حسابه على انستغرام امتلأت التعليقات بعبارات عنصرية لا تنتهي. ووصل الأمر بالبعض إلى حد المطالبة بترحيله إلى إفريقيا.

كومان المولود في باريس في عام 1996، دخل بديلا في الشوط الثاني من المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم، فقدم مستوى ممتازا، وساعد منتخب بلاده على العودة من بعيد وإنهاء المباراة أمام الأرجنتين بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها. وعندما حان موعد الركلات الترجيحية، انبرى مبابي وأحرز الركلة الأولى، ولكن كومان أضاع الركلة الثانية للمنتخب الفرنسي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفى بلاعبي بلده على تويتر. وواساهم على أرض الملعب. ولكن قسما من مستخدمي وسائل التواصل لهم رأي آخر.

لاعبو إنكلترا ذوو البشرة الداكنة تعرضوا لعنصرية مشابهة

هذا الأمر يذكر بما حصل لثلاثي المنتخب الإنجليزي الذي لعب في صيف 2021 المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية أمام إيطاليا. وفي ركلات الترجيح أضاع لاعبو إنكلترا الثلاثة: بوكايو ساكا وجادون سانشو وماركوس راشفورد.

وفور نهاية المباراة تعرض ثلاثتهم لتعليقات عنصرية كثيرة على مواقع التواصل. حينها وجه ساكا النقد لمالكي ومديري وسائل التواصل لأنهم لا يفعلون ما يكفي لمواجهة العنصرية.

وها هو الأمر يتكرر مع كومان، حيث لم تحذف التعليقات العنصرية.

ولكن في هذه المرة يمكن ملاحظة ظاهرة موازية إيجابية، وهي الدعم الكبير الذي حصل عليه كومان وزميله في المنتخب تشواميني. فقسم كبير من المتابعين لم يصمتوا هذه المرة، وإنما قرروا أن يعلقوا ويتصدوا للعنصرية والكراهية. "ارفع رأسك يا ملك!"، عبارة تتكرر في التعليقات. "لا يوجد سبب كي تخجلوا ... أنتم أبطالنا، بغض النظر عما حصل". القلوب والعلم الفرنسي هي الرموز التي وضعها المعلقون للتعبير عن دعمهم وتضامنهم معهما.

أحد المتابعين رد على العنصريين بأفضل طريقة: "عندما يفوز (كومان)، فهو فرنسي. وعندما يخسر فهو مجرد إفريقي".

كما دعم أوليفر كان، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، لاعب ناديه كومان وبقية لاعبي المنتخب الفرنسي، من خلال تغريدة على تويتر، معتبرا أنه يمكن للاعبي منتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم، أن يكونوا جميعا فخورين. والآن عليهم أن "ينهضوا مجددا ويواصلوا المشوار". كما أن كومان ورفاقه ممن تعرضوا للعنصرية والكراهية سيتجاوزون العنصرية ويتركوها خلف ظهرهم.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي العنصرية من الحكم في موقف غير مسبوق، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي. الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة. واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي دموع بالوتيلي النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للعنصرية من المدرجات. كما حدث معه في هذا اللقاء ضمن الدوري المحلي بين ناديه بريشيا وفريق فيرونا. حيث قلد بعض جماهير فيرونا صيحات القردة، موجهين إهانات عنصرية ضده، ما تسبب بإطلاق حملة تضامن واسعة مع بالوتيلي.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي داني ألفيس البرازيلي داني ألفيس، الذي احترف لسنوات طويلة في صفوف برشلونة الإساني، تكررت الحوادث العنصرية ضده من مشجعي بعض الأندية في الدوري الإسباني، حيث تم إلقاء الموز عليه، إضافة إلى صيحات وإهانات أخرى. ولكن رد فعله كان تقشير الموز وتناوله، قبل أن يستأنف اللعب.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي روبرتو كارلوس رمي الموز استهدف أيضا النجم البرازيلي الشهير، وأحد أشهر من شغل مركز الظهير الأيسر في العالم، روبرتو كارلوس. كارلوس الذي عاش أوج شهرته في صفوف ريال مدريد الإسباني، احترف بعدها أيضا مع نادي أنجي محج قلعة الروسي. ومن اللقطات الشهيرة له كيف غادر الملعب، في 2011، ورفض استئناف اللعب، عقب رمي الموز عليه.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي صامويل إيتو ومن أشهر الشخصيات التي مرت بمرارة العنصرية، ما تعرض له النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي مر بعدة محطات احترافية، لعل أبرزها مسيرته في برشلونة الإسباني، واضطر في أكثر من مرة إلى قطع اللعب وأصر على الخروج من المباريات، بسبب الهتافات العنصرية من جمهور الفريق الخصم.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي كاليدو كوليبالي يغادر الملعب قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، والمحترف مع نادي نابولي الإيطالي، واجه في عام 2018، إهانات عنصرية من قبل بعض جماهير إنتر ميلان. ما خلق موجة تضامن واسعة مع اللاعب. شارك فيها البرتغالي رونالدو، وكذلك المصري محمد صلاح، الذي نشر حينها على تويتر صورة له مع كوليبالي، وعلق عليها بالقول: "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان".

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي إيفرا وسواريز الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول حينها في مواجهة الفرنسي إيفرا، قائد مانشستر يونايتد. المواجهة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. من أشهر اللقطات في الدوري الإنكليزي. سواريز رفض مصافحة إيفرا قبل المباراة. وخلال المباراة قال له: "لا تلمسني. أنا لا أتحدث مع شخص أسود". سواريز عوقب يومها بالإيقاف لثماني مباريات وبغرامة مالية.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي أنطونيو روديغر مدافع المنتخب الألماني وتشيلسي الإنكليزي، أنطونيو روديغر، كتب على حسابه على تويتر: "إنه لأمر مؤسف أن العنصرية مازالت موجودة ونحن في عام 2019". اللاعب كتب ذلك عقب إهانته بشكل عنصري من بعض مشجعي توتنهام هوتسبر، في مباراة ضمن البريميرليغ.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي في الملاعب الألمانية الملاعب الألمانية، لم تسلم بدورها من مثل هكذا أحداث. ومنها مباراة في مسابقة كأس ألمانيا بين شالكه وهيرتا برلين، في فبراير/شباط 2020. مدافع هيرتا برلين والمنتخب الألماني الأولمبي، جوردان توروناريغا، وهو ألماني من أصل نيجيري، يتعرض للعنصرية من بعض مشجعي شالكه، الذين قلدوا صيحات القرود خلفه.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي استقالات بالجملة وحتى على صعيد المنتخبات كانت العنصرية حاضرة. خسارة ثقيلة لبلغاريا أمام إنكلترا، بسداسية، في 2019، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وانتهاء أمل بلغاريا بالتأهل. ولكن هذه لم تكن الفضيحة الأكبر. وإنما عنصرية بعض الجماهير ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي، ومنهم رحيم سترلينغ (الصورة)، وأيضا إظهار ما يعرف بتحية هتلر النازية. الفضيحة أدت لاستقالة كل أعضاء الاتحاد البلغاري للعبة ومدرب المنتخب بلاكوف. إعداد: ف.ي



يينس كريبيلا/ف.ي