 أعمال فنية من المخلفات البلاستيكية | يوروماكس | DW | 18.09.2022

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يوروماكس

أعمال فنية من المخلفات البلاستيكية

قمامة الأمس تصبح فن الغد. الفنانة التشيكية فيرونيكا ريشتروفا تُحوّل زجاجات بلاستيكية بعد استعمالها إلى أعمال فنية وتثبت بذلك قيمة إعادة التدوير الجمالية.

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