أعمال فنية من المخلفات البلاستيكية

قصة البيانات ـ شركات أوروبية تتملص من تعهداتها بالتخلص من البلاستيك

توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟