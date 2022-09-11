أعمال فنية من المخلفات البلاستيكية

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قمامة الأمس تصبح فن الغد. الفنانة التشيكية فيرونيكا ريشتروفا تُحوّل زجاجات بلاستيكية بعد استعمالها إلى أعمال فنية وتثبت بذلك قيمة إعادة التدوير الجمالية.
تتسبب المخلفات البلاستيكية في الكثير من الأضرار البيئية المدمرة وخصوصاً عند حرقها. وفي محاولة لتقليل الآثار السلبية للبلاستيك طور علماء في السويد طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، بل والاستفادة منها.
توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟
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