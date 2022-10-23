أعمال فنية من الرغوة

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رغوة تتمدد فوق السلالم وعبر النوافذ والغرف. رغوة ملونة تنشئها الفنانة شتيفاني لونينغ. الألمانية غطت ساحة مركز جورج بومبيدو في باريس بالرغوة.
بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، تفقد الساحة السياسية الأوروبية أحد أبرز الوجوه التي دافعت بشدة عن الوحدة الأوروبية. ديستان الذي وضع فرنسا على سكّة الحداثة يعتبر أيضا الأب المؤسّس لمجموعة السبع.
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