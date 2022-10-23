 أعمال فنية من الرغوة | يوروماكس | DW | 23.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

أعمال فنية من الرغوة

رغوة تتمدد فوق السلالم وعبر النوافذ والغرف. رغوة ملونة تنشئها الفنانة شتيفاني لونينغ. الألمانية غطت ساحة مركز جورج بومبيدو في باريس بالرغوة.

المزيد من المركز الإعلامي

(©DW) Stichworte: Euromaxx, Tokaj, Tokajer-Wein, Ungarn, Süßwein, Botrytis

نبيذ توكاج من المجر 23.10.2022

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أفارقة يساهمون في تشكيل الثقافة الأوروبية ومواضيع أخرى 16.10.2022

13.10.2022, Euromaxx-Sendung, Kelvin Jones, Musik, Hit, Simbabwe, Call you home, Berlin

المغني كلفن جونز: نجم بين عشية وضحاها 16.10.2022

13.10.2022, Euromaxx-Sendung, Soly Cissé, Kunst, Normandie, Évreux, Senegal, Frankreich

فن عظيم في الأرياف: أعمال لسولي سيسّيه 16.10.2022

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أعمال فنية من الرغوة ومواضيع أخرى 23.10.2022

DW Sendung Euromaxx Giu Alfeo, Skateboard, Lissabon, Brett, Longboard Dancing, Tanz

الرقص على لوح التزلج: الرقص على لوح التزلج مع جو ألفيو 23.10.2022

(©DW) Stichworte: Euromaxx, Meet The Germans, Rachel Stewart, Deutschland, typisch deutsch, Kippfenster

أشياء نمطية ألمانية؟ 23.10.2022

(©DW) Stichworte: Euromaxx, Elektro-Wohnmobil, Allison und Eric Bieller, Alpenüberquerung, Italien, Cinque Terre

عبر أوروبا بشاحنة كهربائية: الريفييرا الإيطالية 23.10.2022

اقرأ أيضا

Former French President Valery Giscard d'Estaing is pictured during the opening of the World Nuclear Exhibition (WNE) at Le Bourget, Paris on October 14, 2014. AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images)

ديستان.. المؤيد الشرس لأوروبا والأب المؤسس لمجموعة السبع 03.12.2020

بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، تفقد الساحة السياسية الأوروبية أحد أبرز الوجوه التي دافعت بشدة عن الوحدة الأوروبية. ديستان الذي وضع فرنسا على سكّة الحداثة يعتبر أيضا الأب المؤسّس لمجموعة السبع.