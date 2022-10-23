أعمال فنية من الرغوة

ديستان.. المؤيد الشرس لأوروبا والأب المؤسس لمجموعة السبع

بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، تفقد الساحة السياسية الأوروبية أحد أبرز الوجوه التي دافعت بشدة عن الوحدة الأوروبية. ديستان الذي وضع فرنسا على سكّة الحداثة يعتبر أيضا الأب المؤسّس لمجموعة السبع.