أعمال عنف واعتقالات في أوروبا خلال الاحتفال بفوز المغرب على البرتغال

شهدت العديد من المدن الأوروبية اعتقالات بعدما تحولت بعض الاحتفالات بفوز المغرب على البرتغال في كأس العالم 2022 بقطر إلى أعمال عنف صباح اليوم الأحد (11/12/2022).

واعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 100 شخص في منطقة باريس الكبرى بعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور قبل النهائي.

ويواجه معظم المعتقلين اتهامات بالإضرار بالممتلكات وارتكاب أعمال عنف ضد قوات إنفاذ القانون والنظام، حسبما قالت الشرطة في بيان. وتم اعتقال 108 أشخاص بينما أصيب 19 من عناصر الأمن بإصابات طفيفة.

وفقا للشرطة، فإن حوالي 20 ألف مشجع للمنتخب المغربي لكرة القدم اجتمعوا في البداية بشكل سلمي أمس السبت في شارع الشانزليزيه في باريس. لكن بعيد الساعة 11:00 مساءً بتوقيت باريس، قام بعض الأفراد بقذف الشرطة وقوات إنفاذ القانون، واشعال النيران في ثلاث دراجات بخارية، كما تعرضت نوافذ متاجر للإتلاف.

اعتقال 60 شخصا في بروكسل

واضطرت الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل للتدخل أيضا، وتم اعتقال حوالي 60 شخصًا هناك، حسبما نقل موقع "فوكوس" الألماني. واستخدم المحتفلون على نطاق واسع الألعاب النارية وقامت مجموعات صغيرة بإلقاء أشياء على عناصر الشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه الاحتفالات بدأت في بروكسل سلمية ولكن بعد ذلك تغير المزاج.

يذكر أنه سبق وأن وقعت في بروكسل أيضا أعمال شغب بعد انتصار المغرب على بلجيكا في مرحلة المجموعات.

وفي هولندا، انتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب في أمستردام وروتردام وأوتريخت لاستعادة الأمن. واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص في أمستردام بعدما ألقى مشجعون الألعاب النارية على عناصر الشرطة. وصدر أمر بإخلاء المنطقة. كما اعتقلت الشرطة مجموعة من الأشخاص في روتردام أيضا وأخلت ساحة بوسط المدينة. وتم الإبلاغ عن حدوث أضرار بالممتلكات في أوتريخت.

طعن رجل من شمال أفريقيا في ميلانو

وفي مدينة ميلانو الإيطالية تعرض رجل وصف بأنه من شمال أفريقيا للطعن خلال الاحتفالات بفوز المغرب مساء السبت من قبل شخص مجهول بسكين أو أداة حادة أخرى وتم نقله إلى المستشفى، وفقا لما أوردت النسخة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ).

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، ساءت حالته أثناء الليل واضطر للخضوع إلى عملية جراحية. ووفقا للتصورات الأولية للواقعة فإن الرجل المصاب وقع بالصدفة ضحية لنزاع بين شخصين أراد أن يصلح بينهما. فهاجمه فجأة شخص مجهول في شارع بوينس آيرس، وهو شارع تسوق شهير في ميلانو. ثم تمكن الجاني من الفرار.

ويعيش نحو نصف مليون مغربي في إيطاليا، ولقد وقعت حوادث قبل تلك الحادثة، فمثلا هاجم العديد من المتطرفين الإيطاليين اليمينيين المشجعين المغاربة المحتفلين في فيرونا الأسبوع الماضي.

هل ألمانيا استثناء؟

ورغم الاحتفالات الضخمة التي شارك فيها أمس السبت آلاف الأشخاص في مدن كبرى في ألمانيا، خصوصا في دوسلدورف وفرانكفورت، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أعمال شغب من المحتفلين وسارت الأمور بنحو سلمي، على ما أفادت صحف ألمانية مثل صحيفة بيلد.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)