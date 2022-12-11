أعمال عنف واعتقالات في أوروبا خلال الاحتفال بفوز المغرب على البرتغال

شهدت العديد من المدن الأوروبية اعتقالات بعدما تحولت بعض الاحتفالات بفوز المغرب على البرتغال في كأس العالم 2022 بقطر إلى أعمال عنف صباح اليوم الأحد (11/12/2022).
واعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 100 شخص في منطقة باريس الكبرى بعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور قبل النهائي.
ويواجه معظم المعتقلين اتهامات بالإضرار بالممتلكات وارتكاب أعمال عنف ضد قوات إنفاذ القانون والنظام، حسبما قالت الشرطة في بيان. وتم اعتقال 108 أشخاص بينما أصيب 19 من عناصر الأمن بإصابات طفيفة.
وفقا للشرطة، فإن حوالي 20 ألف مشجع للمنتخب المغربي لكرة القدم اجتمعوا في البداية بشكل سلمي أمس السبت في شارع الشانزليزيه في باريس. لكن بعيد الساعة 11:00 مساءً بتوقيت باريس، قام بعض الأفراد بقذف الشرطة وقوات إنفاذ القانون، واشعال النيران في ثلاث دراجات بخارية، كما تعرضت نوافذ متاجر للإتلاف.
اعتقال 60 شخصا في بروكسل
واضطرت الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل للتدخل أيضا، وتم اعتقال حوالي 60 شخصًا هناك، حسبما نقل موقع "فوكوس" الألماني. واستخدم المحتفلون على نطاق واسع الألعاب النارية وقامت مجموعات صغيرة بإلقاء أشياء على عناصر الشرطة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه الاحتفالات بدأت في بروكسل سلمية ولكن بعد ذلك تغير المزاج.
يذكر أنه سبق وأن وقعت في بروكسل أيضا أعمال شغب بعد انتصار المغرب على بلجيكا في مرحلة المجموعات.
وفي هولندا، انتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب في أمستردام وروتردام وأوتريخت لاستعادة الأمن. واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص في أمستردام بعدما ألقى مشجعون الألعاب النارية على عناصر الشرطة. وصدر أمر بإخلاء المنطقة. كما اعتقلت الشرطة مجموعة من الأشخاص في روتردام أيضا وأخلت ساحة بوسط المدينة. وتم الإبلاغ عن حدوث أضرار بالممتلكات في أوتريخت.
طعن رجل من شمال أفريقيا في ميلانو
وفي مدينة ميلانو الإيطالية تعرض رجل وصف بأنه من شمال أفريقيا للطعن خلال الاحتفالات بفوز المغرب مساء السبت من قبل شخص مجهول بسكين أو أداة حادة أخرى وتم نقله إلى المستشفى، وفقا لما أوردت النسخة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ).
وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، ساءت حالته أثناء الليل واضطر للخضوع إلى عملية جراحية. ووفقا للتصورات الأولية للواقعة فإن الرجل المصاب وقع بالصدفة ضحية لنزاع بين شخصين أراد أن يصلح بينهما. فهاجمه فجأة شخص مجهول في شارع بوينس آيرس، وهو شارع تسوق شهير في ميلانو. ثم تمكن الجاني من الفرار.
ويعيش نحو نصف مليون مغربي في إيطاليا، ولقد وقعت حوادث قبل تلك الحادثة، فمثلا هاجم العديد من المتطرفين الإيطاليين اليمينيين المشجعين المغاربة المحتفلين في فيرونا الأسبوع الماضي.
هل ألمانيا استثناء؟
ورغم الاحتفالات الضخمة التي شارك فيها أمس السبت آلاف الأشخاص في مدن كبرى في ألمانيا، خصوصا في دوسلدورف وفرانكفورت، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أعمال شغب من المحتفلين وسارت الأمور بنحو سلمي، على ما أفادت صحف ألمانية مثل صحيفة بيلد.
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان